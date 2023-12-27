Канье Вест неожиданно извинился перед еврейской общиной

Рэпер Канье Вест. Фото: Gото: Wells Lamont/ GQ

Рэпер Канье Вест публично извинился за свои антисемитские заявления. Артист неоднократно оскорблял евреев и вдруг решил изменить свою позицию.

Американец выставил пост с извинениями в instagram.

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Рэпер Канье Вест удивил подписчиков своим публичным извинением. Он опубликовал пост с обращением к еврейской общине на иврите. Звезда сожалеет, что разразил антисемистский скандал.

"Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любой непреднамеренный взрыв, вызванный моими словами. Я не собирался обидеть или выразить неуважение, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я обязан начать с себя и вынести выводы с этого опыта, чтобы развить сочувствие и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я обязан исправить все и способствовать нашему единству", — написал рэпер.

Вест опубликовал пост за несколько дней до того, как собирается выпустить новые музыкальные треки.

Некоммерческая правозащитная организация Антидефамационная лига среагировала на извинения рэпера. Представители считают, что это может быть первым шагом к переменам.

"После причинения бесчисленного ущерба, используя свое огромное влияние и платформу для отравления бесчисленных умов злым антисемитизмом и ненавистью, прощение на иврите может быть первым шагом на долгом пути к примирению с еврейской общиной и всеми, кому он нанес боль", — написала органицыя.

Однако они считают, что поступки рэпера будут громче слов.

Канье Вест еще недавно оскорблял евреев

Меньше, чем две недели назад, рэпер публично сделал антисемитское заявление. Он эмоционально начал кричать: "Иисус Христос, Гитлер, Есть (так он себя называет. — Ред.)! Спонсоруйте это!" .

Канье Вест заявил, что евреи-сионисты владеют всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе.

На этом рэппер не остановился и послал на три буквы Balenciaga, Gap и Louis Vuitton. Вест также поделился своими политическими предпочтениями. Он не поддержит баллотирование Дональда Трампа на пост президента, если тот не освободит Ларри Гувера (лидер бандитской группировки) из тюрьмы.

Бизнесмена Канье Веста признали главным антисемитом в США в прошлом году. Важно вспомнить, что артист страдает биполярным расстройством.

Канье Вест. Фото: TAYLOR HILL/FILMMAGIC

Ранее Вест назначил россиянина главным дизайнером своего бренда Yeezy.

Напомним, что Канье Вест продает имение без окон, которое должно было переработать на бомбоубежище.