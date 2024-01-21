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Канье Уэст показал скандальные фото обнаженной жены на их кухне

21 января 2024 09:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Канье Вест показал скандальные фото обнаженной жены на их кухне
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/talkzambianmusic/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Рэпер Канье Уэст снова привлек внимание общественности к своей жене, Бьянке Ченсори, опубликовав фотографии, на которых она предстает в новом откровенном образе. На большинстве снимков Бьянка снята со спины в прозрачном белье телесного цвета, а также в черных сапогах и черном латексе.

Снимки рэпер выложил в своем Instagram.

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На одном из снимков Бьянка размешивает ложкой в тарелке какую-тоь субстанцию. Канье решил уточнить, что это "пшеничные сливки" — каша, которая готовится из пшеничной манной крупы.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики музыканта снова начали возмущаться, что он издевается над супругой: раньше его уже обвиняли в том, что он заставляет Бьянку одеваться слишком дерзко. По словам инсайдеров, этого совсем не понимает и экс-супруга Канье, Ким Кардашьян.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Недавно Канье публично признался Бьянке в любви в день ее рождения. И, кстати, говорят, что именно Цензори нажала на мужа, чтобы тот записал 40-минутное извинение перед еврейским народом, чтобы искупить вину и вернуть расположение публики. Раньше рэпера обвиняли в антисемитизме, из-за чего он потерял много крупных контрактов. Друзья Бьянки беспокоились, что Канье своим поведением подвергает супругу опасности.

"Учитывая все происходящее вокруг Израиля, Канье ставит себя на линию огня и может стать очень легкой мишенью из-за того, насколько он доступен. Это ужасает всех, кто знает Бьянку", — рассказал инсайдер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Он отметил, что Уэст и Ченсори уже получали угрозы, из-за чего друзья Бьянки начали писать ей сообщения, в которых выражали свою обеспокоенность. Канье прочитал все переписки, чтобы убедиться, что его супруга не общается с другим мужчиной.

Напомним, Канье Уэст продает имение без окон, которое должно было стать бомбоубежищем.

Ранее супруга Канье Уэста заставила его записать извинение перед евреями.

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