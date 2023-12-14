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Канье Уэст назначил россиянина главным дизайнером своего бренда Yeezy

14 декабря 2023 09:09
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Стас Кожушко
Редактор
Канье Уэст назначил россиянина главным дизайнером своего бренда Yeezy
Рэпер Канье Уэст. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Бывший муж Ким Кардашьян, одиозный рэпер и бизнесмен Канье Уэст объявил об изменениях в составе руководства своего возможного бренда Yeezy. Российский дизайнер Гоша Рубчинский занял должность главного дизайнера компании.

Об этом Уэст сообщил в своих соцсетях.

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Неофициальная информация о возможном сотрудничестве Рубчинского и Уэста появлялась еще несколько лет назад. Россиянин, в частности, в 2018 году сделал эскиз для одной из татуировок рэпера, публично выразившего свое уважение к диктатору Владимиру Путину.

"Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна", — говорится в заявлении.

Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский. Фото: Google

Новый главный дизайнер бренда рэпера также попадал в скандалы. В 2018-м Рубчинского обвинили в притязаниях к 16-летнему подростку. Об этом сообщил сам парень, когда опубликовал скриншоты переписки в сети. Согласно им, Рубчинский попросил юношу прислать фотографии из ванной, а после отказа фотографироваться, закрыл доступ к своей учетной записи.

По словам подростка, он опубликовал сообщение, чтобы показать, что дизайнеру нельзя доверять. Позже Рубчинский заявил Уэст таким образом он проводил кастинг моделей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Diet Prada™ (@diet_prada)

Напомним, ранее мы писали, что 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене. Также мы рассказывали, что Канье Уэст появился с супругой на публике в эпатажном образе после слухов о разводе.

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