Канье Уэст назначил россиянина главным дизайнером своего бренда Yeezy

Рэпер Канье Уэст. Фото: Google

Бывший муж Ким Кардашьян, одиозный рэпер и бизнесмен Канье Уэст объявил об изменениях в составе руководства своего возможного бренда Yeezy. Российский дизайнер Гоша Рубчинский занял должность главного дизайнера компании.

Об этом Уэст сообщил в своих соцсетях.

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Неофициальная информация о возможном сотрудничестве Рубчинского и Уэста появлялась еще несколько лет назад. Россиянин, в частности, в 2018 году сделал эскиз для одной из татуировок рэпера, публично выразившего свое уважение к диктатору Владимиру Путину.

"Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна", — говорится в заявлении.

Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский. Фото: Google

Новый главный дизайнер бренда рэпера также попадал в скандалы. В 2018-м Рубчинского обвинили в притязаниях к 16-летнему подростку. Об этом сообщил сам парень, когда опубликовал скриншоты переписки в сети. Согласно им, Рубчинский попросил юношу прислать фотографии из ванной, а после отказа фотографироваться, закрыл доступ к своей учетной записи.

По словам подростка, он опубликовал сообщение, чтобы показать, что дизайнеру нельзя доверять. Позже Рубчинский заявил Уэст таким образом он проводил кастинг моделей.

Напомним, ранее мы писали, что 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене. Также мы рассказывали, что Канье Уэст появился с супругой на публике в эпатажном образе после слухов о разводе.