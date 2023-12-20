Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Канье Уэст продает особняк без окон, который должен был переделать на бомбоубежище arrow

Канье Уэст продает особняк без окон, который должен был переделать на бомбоубежище

20 декабря 2023 12:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Канье Уэст продает особняк без окон, который должен был переделать на бомбоубежище
Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewgst/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Канье Уэст выставил на продажу свой дом в Малибу за 53 миллиона долларов после того, как он не смог переделать его на "бомбоубежище". 46-летний рэпер купил пляжный дом несколько лет назад за 57 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Канье Уэст убрал из дома окна и отключил электричество

Дом после ремонта Канье остался разрушенным, без окон и электричества. Собственность реконструировалась Канье, привлекшим к помощи известного японского архитектора Тадао Андо. Бывший руководитель проекта Тони Саксон подал в суд на Уэста, и утверждает, что его уволили после того, как он "выразил обеспокоенность чрезвычайной опасностью" проекта.

 

Недвижимость Канье Уэста. Фото: Splashnews.com
Недвижимость Канье Уэста. Фото: Splashnews.com

 

Недвижимость Канье Уэста. Фото: Splashnews.com
Недвижимость Канье Уэста. Фото: Splashnews.com

Канье хотел убрать окна и электричество из дома, чтобы превратить его в "бомбоубежище 1910-х годов". В иске Саксона, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, он утверждает, что его наняли для проекта в сентябре 2021 года. Саксон утверждает, что спал на полу дома, поскольку работал "менеджером проекта, сторожем и круглосуточной охраной" недвижемости.

Саксон утверждает, что Уэст заплатил ему всего за одну неделю работы и игнорировал все его волнения, пока его в конце концов не уволили в ноябре 2021 года после того, как он отказался убрать из дома окна и электричество.

Рэпер предложил перенести большие генераторы внутрь дома, но Саксон переживал, что это может привести к пожару. В иске Саксон сказал, что видение рэпера относительно дома заключалось в том, чтобы сделать что-то вроде "бомбоубежища 1910-х годов", как сообщает NBC News, и снести мраморные ванные комнаты, а также удалить окна, сантехнику и электричество. Также сообщается, что он хотел заменить лестницу горками.

Напомним, 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене.

Ранее эпатажная жена Канье Уэста ошеломила очередным откровенным выходом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме