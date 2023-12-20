Канье Уэст продает особняк без окон, который должен был переделать на бомбоубежище

Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Канье Уэст выставил на продажу свой дом в Малибу за 53 миллиона долларов после того, как он не смог переделать его на "бомбоубежище". 46-летний рэпер купил пляжный дом несколько лет назад за 57 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дом после ремонта Канье остался разрушенным, без окон и электричества. Собственность реконструировалась Канье, привлекшим к помощи известного японского архитектора Тадао Андо. Бывший руководитель проекта Тони Саксон подал в суд на Уэста, и утверждает, что его уволили после того, как он "выразил обеспокоенность чрезвычайной опасностью" проекта.

Недвижимость Канье Уэста. Фото: Splashnews.com

Недвижимость Канье Уэста. Фото: Splashnews.com

Канье хотел убрать окна и электричество из дома, чтобы превратить его в "бомбоубежище 1910-х годов". В иске Саксона, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, он утверждает, что его наняли для проекта в сентябре 2021 года. Саксон утверждает, что спал на полу дома, поскольку работал "менеджером проекта, сторожем и круглосуточной охраной" недвижемости.

Саксон утверждает, что Уэст заплатил ему всего за одну неделю работы и игнорировал все его волнения, пока его в конце концов не уволили в ноябре 2021 года после того, как он отказался убрать из дома окна и электричество.

Рэпер предложил перенести большие генераторы внутрь дома, но Саксон переживал, что это может привести к пожару. В иске Саксон сказал, что видение рэпера относительно дома заключалось в том, чтобы сделать что-то вроде "бомбоубежища 1910-х годов", как сообщает NBC News, и снести мраморные ванные комнаты, а также удалить окна, сантехнику и электричество. Также сообщается, что он хотел заменить лестницу горками.

Напомним, 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене.

Ранее эпатажная жена Канье Уэста ошеломила очередным откровенным выходом.