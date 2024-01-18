Репер Каньє Вест видалив зуби і встановив титанові протези за 850 тисяч доларів

Репер Каньє Вест. Фото: Wells Lamont/ GQ

Скандальний репер Каньє Вест продовжує вражати публіку. Він видалив власні зуби і встановив металеві протези за 850 тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Каньє Вест вирвав справжні зуби і замінив їх на металеві щелепи

Американський репер Каньє Вест, який відомий своїми епатажними рішеннями, вирішив знову побути у центрі уваги. Цього разу він змінив імідж своїх зубів.

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Артист видалив справжні зуби і на їхне місце поставив титанові протези. Така процедура коштувала йому близько 850 тисяч доларів.

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Репер показав у соціальних мережах свої нові "зуби" і поділився ким надихнувся на такі зміни. Він захотів стати схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда — "Щелепи".

Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше колишня Каньє Веста шокувала "голим" весільним вбранням.

Ми розповідали, що дружина Каньє Веста знову публічно оголилась на свій день народження.

Також Каньє Вест несподівано вибачився перед єврейською громадою.