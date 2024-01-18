Репер Каньє Вест видалив зуби і встановив титанові протези за 850 тисяч доларів

Каньє Вест видалив зуби і встановив протези за 850 тисяч доларів
Скандальний репер Каньє Вест продовжує вражати публіку. Він видалив власні зуби і встановив металеві протези за 850 тисяч доларів.
Про це пише Daily Mail.
Каньє Вест вирвав справжні зуби і замінив їх на металеві щелепи
Американський репер Каньє Вест, який відомий своїми епатажними рішеннями, вирішив знову побути у центрі уваги. Цього разу він змінив імідж своїх зубів.
Артист видалив справжні зуби і на їхне місце поставив титанові протези. Така процедура коштувала йому близько 850 тисяч доларів.
Репер показав у соціальних мережах свої нові "зуби" і поділився ким надихнувся на такі зміни. Він захотів стати схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда — "Щелепи".
Раніше колишня Каньє Веста шокувала "голим" весільним вбранням.
Ми розповідали, що дружина Каньє Веста знову публічно оголилась на свій день народження.
Також Каньє Вест несподівано вибачився перед єврейською громадою.
Читайте Новини.LIVE!