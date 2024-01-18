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Каньє Вест видалив зуби і встановив протези за 850 тисяч доларів

18 січня 2024 14:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Репер Каньє Вест видалив зуби і встановив титанові протези за 850 тисяч доларів
Репер Каньє Вест. Фото: Wells Lamont/ GQ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Скандальний репер Каньє Вест продовжує вражати публіку. Він видалив власні зуби і встановив металеві протези за 850 тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Каньє Вест вирвав справжні зуби і замінив їх на металеві щелепи

Американський репер Каньє Вест, який відомий своїми епатажними рішеннями, вирішив знову побути у центрі уваги. Цього разу він змінив імідж своїх зубів.

Нові титанові протези Каньє Веста
Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Артист видалив справжні зуби і на їхне місце поставив титанові протези. Така процедура коштувала йому близько 850 тисяч доларів. 

Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Нові титанові протези Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Репер показав у соціальних мережах свої нові "зуби" і поділився ким надихнувся на такі зміни. Він захотів стати схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда — "Щелепи".

Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше колишня Каньє Веста шокувала "голим" весільним вбранням.

Ми розповідали, що дружина Каньє Веста знову публічно оголилась на свій день народження.

Також Каньє Вест несподівано вибачився перед єврейською громадою.

США
скандал
Каньє Вест
репер
закордонні зірки
зуби

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