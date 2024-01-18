Рэпер Канье Вест удалил зубы и установил титановые протезы за 850 тысяч долларов

Канье Вест удалил зубы и установил протезы за 850 тысяч долларов
Скандальный рэпер Канье Вест продолжает поражать публику. Он удалил собственные зубы и установил металлические протезы за 850 тысяч долларов.
Об этом пишет Daily Mail.
Канье Вест вырвал настоящие зубы и заменил их на металлические челюсти
Американский рэпер Канье Вест, известный своими эпатажными решениями, решил снова побыть в центре внимания. На этот раз он сменил имидж своих зубов.
Артист удалил настоящие зубы и на их место поставил титановые протезы. Такая процедура стоила ему около 850 тысяч долларов.
Рэппер показал в социальных сетях свои новые "зубы" и поделился, кем вдохновился на такие изменения. Он захотел стать похожим на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде — "Челюсти".
Ранее бывшая Канье Веста шокировала "голым" свадебным нарядом.
Мы рассказывали, что жена Канье Веста снова публично обнажилась на свой день рождения.
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