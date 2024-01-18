Рэпер Канье Вест удалил зубы и установил титановые протезы за 850 тысяч долларов

Рэпер Канье Вест. Фото: Wells Lamont/GQ

Скандальный рэпер Канье Вест продолжает поражать публику. Он удалил собственные зубы и установил металлические протезы за 850 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Американский рэпер Канье Вест, известный своими эпатажными решениями, решил снова побыть в центре внимания. На этот раз он сменил имидж своих зубов.

Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Артист удалил настоящие зубы и на их место поставил титановые протезы. Такая процедура стоила ему около 850 тысяч долларов.

Новые титановые протезы Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Рэппер показал в социальных сетях свои новые "зубы" и поделился, кем вдохновился на такие изменения. Он захотел стать похожим на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде — "Челюсти".

Сторез Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Ранее бывшая Канье Веста шокировала "голым" свадебным нарядом.

Мы рассказывали, что жена Канье Веста снова публично обнажилась на свой день рождения.

Также Канье Вест неожиданно извинился перед еврейской общиной.