Канье Вест выставил на показ пикантное фото своей скандальной жены

Канье Уэст выставил на показ пикантное фото своей скандальной супруги
Канье Уэст поделился новой провокационной фотографией своей супруги Бьянки Ченсори, которая по его настоянию часто появляется на публике почти обнаженной. На вечеринке по поводу недавнего дня рождения Бьянка появилась в микробра, а теперь, выполняя новогоднее обещание Уэста об отсутствии штанов, позировала в микрострингах.
Снимок звезды обнародовал в своем Instagram.
Канье продолжает шокировать фото собственной супруги
На Бьянке была футболка Yeezy с надписью WET и гигантская леопардовая меховая шляпа бренда Bluemarble. Образ дополнили туфли на шпильке. На фотографии она позирует в небольшой ванной.
Бьянка беспокоит родных тем, что Уэст держит ее под полным контролем: по мнению ее друзей, именно этим можно объяснить отказ Бьянки от соцсетей, которыми она раньше активно пользовалась. А постоянные полуобнаженные наряды, как считают родители Ченсори, унижают ее. Кроме того, по их мнению, Бьянка стала просто развлечением для рэпера на фоне развода с Ким Кардашьян, от которой у него четверо детей.
Недавно журналистка поинтересовалась в Уэста, действительно ли он контролирует супругу. Услышав вопрос, Канье разозлился и отчитал журналистку. По его мнению, большего внимания заслуживает вопрос опеки над общими с Ким детьми, а не наряд Бьянки.
Напомним, Канье Уэст после "голых фото" запретил супруге пользоваться социальными сетями.
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