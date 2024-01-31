Канье Вест выставил на показ пикантное фото своей скандальной жены

Рэпер Канье Вест с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Канье Уэст поделился новой провокационной фотографией своей супруги Бьянки Ченсори, которая по его настоянию часто появляется на публике почти обнаженной. На вечеринке по поводу недавнего дня рождения Бьянка появилась в микробра, а теперь, выполняя новогоднее обещание Уэста об отсутствии штанов, позировала в микрострингах.

Снимок звезды обнародовал в своем Instagram.

Читайте также:

Канье продолжает шокировать фото собственной супруги

На Бьянке была футболка Yeezy с надписью WET и гигантская леопардовая меховая шляпа бренда Bluemarble. Образ дополнили туфли на шпильке. На фотографии она позирует в небольшой ванной.

Жена Канье Уэст. Фото: instagram.com/kanyewest/

Бьянка беспокоит родных тем, что Уэст держит ее под полным контролем: по мнению ее друзей, именно этим можно объяснить отказ Бьянки от соцсетей, которыми она раньше активно пользовалась. А постоянные полуобнаженные наряды, как считают родители Ченсори, унижают ее. Кроме того, по их мнению, Бьянка стала просто развлечением для рэпера на фоне развода с Ким Кардашьян, от которой у него четверо детей.

Недавно журналистка поинтересовалась в Уэста, действительно ли он контролирует супругу. Услышав вопрос, Канье разозлился и отчитал журналистку. По его мнению, большего внимания заслуживает вопрос опеки над общими с Ким детьми, а не наряд Бьянки.

Напомним, Канье Уэст после "голых фото" запретил супруге пользоваться социальными сетями.