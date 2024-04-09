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Канье Вест вывел скандальную супругу на публику в прозрачном латексном платье

9 апреля 2024 09:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Канье Вест вывел скандальную жену на публику в прозрачном латексном платье
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Ченсори удивили прохожих в Лос-Анджелесе. В то время как рэпер был с ног до головы укутан во все черное, его 29-летняя партнерша надела полностью прозрачное платье, под которым не было нижнего белья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара направилась на ужин в итальянский ресторан Bacari в Лос-Анджелесе. Ченсори дополнила свой латексный образ парой красных носков и красными каблуками.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Бьянка ранее сталкивалась с негативной реакцией за публичный отказ от белья во Франции, где ей могли угрожать тюрьма или немалый штраф в размере более 16 000 долларов за непристойное обнажение.

По слухам, Бьянка боится, что Уэст использует ее как "маркетинговый инструмент". Канье и Бьянка поженились в декабре 2022 года только через несколько недель после завершения его развода с Ким Кардашьян, с которой у него четверо детей.

 

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Бывший сотрудник Yeezy Тревор Филлипс, работавший в дизайнерской компании рэпера, подал иск, включающий в себя заявления о том, что рэпер угрожал побрить головы студентам академии Donda и закрыть их в клетках. В юридических документах, полученных Rolling Stone, Филлипс также утверждает, что Уэст "с гордостью" выражает свои антисемитские мысли перед студентами.

Филлипс утверждает, что во время работы в своей дизайнерской компании он подвергся "жестокой дискриминации, преследованиям и мести" со стороны Уэста.

Согласно иску Филлипс утверждает, что Уэст начал "распространять антисемитизм" на школьном собрании, в том числе перед некоторыми учениками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Always YZY (@alwaysyzy)

Он утверждает, что Уэст сказал, что "любит встречаться только с белыми женщинами", и сказал сотрудникам, что никто не может быть толстым — иначе их уволят.

Уэст также якобы хвастался, что использовал "2 миллиона долларов из школьного бюджета на поездку в Париж".

Филлипс утверждает, что Уэст описал евреев как "скупых" и назвал Адольфа Гитлера "новатором", в то же время якобы утверждая, что Холокост был "фальшивкой".

Напомним, Канье Уэст с эпатажной супругой устроил дикую вечеринку в имении Стинга. А Хлои Кардашьян засветила роскошные формы в рекламе одежды.

Канье Уэст
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