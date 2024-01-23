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Каньє Вест запустив проєкт про "масонів" і апокаліпсис — трейлер

23 січня 2024 19:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Каньє Вест запустив проєкт про "масонів" і апокаліпсис — трейлер
Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський репер Каньє Вест випустив трейлер нового проєкту "Стерв'ятники". У відео палають міста, вбивають людей і сам Каньє вдягнутий у одяг, схожий на масонський.

Зірка виклав відео в instagram.

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Канье Вест випустив трейлер проєкту "Стерв'ятники"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Американський репер Каньє Вест, який обожнює тригерити публіку титановими щелепами і оголенням дружини, випустив трейлер нового проєкту. Він називається "Стерв'ятники" і розділений на кілька частин. Перший випуск вийде 9 лютого, другий — 8 березня, а третій — 5 квітня.

Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

У трейлері зображений апокаліптичний світ, у якому палають вогнем будинки, вмирають люди, розбиваються автівки і поміж усього цього ходить Каньє зі своїми друзями. Вони вдягнуті у чорні накидки, які схожі на вбрання масонів. 

Ймовірно цей проєкт створений разом з російським дизайнером Гошею Рубчинський, якого репер зробив головним дизайнером свого бренду модного одягу — Yeezy. Скандальний росіянин запостив собі кадри з трейлеру.

Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Сторіз Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Фанати репера обурені, що він перейшов на бік зла

Прихильники Каньє Веста сильно щоковані та засмучені після перегляду кліпу. Вони вважають, що це страшне відео і погляди репера будуть шкодити світовому суспільству.

  • Це лайно, а не ти.
  • Відео дійсно темне і дуже низькі частоти... Вони шкодять людям... Ми зараз воюємо, а ви, здається, не на правильному боці... Посилаю трохи світла вам...
  • Це не ти. А відео божевільне, сатанинське.
  • Вау, сумно бачити, що ти йдеш таким темним шляхом.
  • Чувак, це моторошно.
Коментарі під трейлером. Фото:
Коментарі під трейлером. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Меншість у коментарях підтримала репера. Деякі підписники Каньє побачили у сюжеті історії відображення Ісуса, проте переважна більшість знову шокована "витівками" артиста.

Коментарі під трейлером. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Коментарі під трейлером. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Раніше Каньє Вест показав скандальні фото оголеної дружини на їхній кухні.

Стало відомо, чому Каньє Вест встановив собі титанові щелепи замість зубів.

Також дружина репера змусила його записати вибачення перед євреями.

США
скандал
музика
Каньє Вест
співак
репер
закордонні зірки

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