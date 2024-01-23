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Канье Вест запустил проект о "массонах" и апокалипсисе — трейлер

23 января 2024 19:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Канье Вест запустил проект о "массонах" и апокалипсисе — трейлер
Канье Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский рэпер Канье Вест выпустил трейлер нового проекта "Стервятники". В видео пылают города, убивают людей и сам Канье одет в одежду, похожую на масонскую. 

Звезда положил видео в instagram.

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Канье Вест выпустил трейлер проекта "Стервятники"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Американский рэпер Канье Вест, обожающий триггерить публику титановыми челюстями и обнажением жены, выпустил трейлер нового проекта. Он называется "Стервятники" и разделен на несколько частей. Первый выпуск выйдет 9 февраля, второй — 8 марта, а третий — 5 апреля.

Сторез Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Сторез Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

В трейлере изображен апокалиптический мир, в котором горят огнем дома, умирают люди, разбиваются автомобили и среди всего этого ходит Канье со своими друзьями. Они одеты в черные накидки, похожие на наряды масонов.

Вероятно, этот проект создан вместе с российским дизайнером Гошей Рубчинский, которого рэпер сделал главным дизайнером своего бренда модной одежды — Yeezy. Скандальный россиянин запостил себе кадры с трейлера.

Сторез Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Сторез Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Фанаты рэпера возмущены, что он перешел на сторону зла

Поклонники Канье Веста сильно шокированы и расстроены после просмотра клипа. Они считают, что это страшное видео и взгляды рэпера будут вредить мировому обществу.

  • Это дерьмо, а не ты.
  • Видео действительно темное и очень низкие частоты... Они вредят людям... Мы сейчас воюем, а вы, кажется, не на правильной стороне... Посылаю немного света вам...
  • Это не ты. А видео безумное, сатанинское.
  • Вау, грустно видеть, что ты идешь по такому темному пути.
  • Чувак, это жутко.
Комментарии под трейлером Фото:
Комментарии под трейлером Фото: instagram.com/kanyewgst/

Меньшинство в комментариях поддержало рэпера. Некоторые подписчики Канье увидели в сюжете истории отражение Иисуса, однако подавляющее большинство снова шокировано "проделками" артиста.

Комментарии под трейлером Фото: instagram.com/kanyewgst/
Комментарии под трейлером Фото: instagram.com/kanyewgst/

Ранее Канье Вест показал скандальные фото обнаженной жены на их кухне.

Стало известно, почему Канье Вест установил себе титановые челюсти вместо зубов.

Также супруга рэпера заставила его записать извинения перед евреями.

США
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