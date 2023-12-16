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Канье Уэст снова сделал антисемитское заявление

16 декабря 2023 13:29
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Стас Кожушко
Редактор
Канье Уэст снова сделал антисемитское заявление
Рэпер и бизнесмен Канье Уэст. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом году американского рэпера, бизнесмена Канье Уэста признали главным антисемитом в США. Даже блокировка в соцсетях и расторжении контрактов, в частности с Adidas, не заставили бывшего мужа Ким Кардашьян прекратить делать громкие заявления. 46-летний артист снова оказался в эпицентре скандала.

Об этом пишет издание New York Post.

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Рэпер был в Лас-Вегасе, как во время очередной эмоциональной вспышки (артист страдает от биполярного расстройства) начал кричать: "Иисус Христос, Гитлер, Есть (так он себя называет. — Ред.)! Спонсируйте это!".

Он также сделал антисемитское заявление, что евреи-сионисты владеют всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Канье является владельцем модного бренда Yeezy. Уэст также подверг критике своих бывших бизнес-партнеров. Он послал на три буквы Balenciaga, Gap и Louis Vuitton. На этом Канье не остановился и завершил свою речь тем, что не поддержит баллотирование Дональда Трампа на пост президента, если тот не освободит Ларри Гувера из тюрьмы.

Ларри Гувер до заключения. Фото: Google

71-летний Гувер был лидером чикагской банды Gangster Disciple, когда в начале 1970-х приказал убить 19-летнего местного торговца наркотиками. В 1997-м он получил шесть пожизненных заключений после того, как был признан виновным в федеральном сговоре с наркотиками, вымогательстве и продолжении участия в преступной деятельности.

Напомним, ранее мы писали, что жена Канье Уэста выдвинула ему ультиматум. Также мы рассказывали, что Уэст назначил россиянина главным дизайнером своего бренда Yeezy.

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