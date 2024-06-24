В сети шокированы похудением скандальной жены Канье Веста

Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/biancacesori/

В сети обсуждают похудевшую супругу Канье Уэста Бьянку Ченсори. СМИ обратили внимание на то, что некоторое время назад 29-летняя Бьянка выглядела иначе. Об этом заговорили после последнего выхода Бьянки в свет в наряде из "скотча", ее фигура выглядит заметно похудевшей.

Об этом пишет Daily Mail.

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В сети предположили, что жизнь рядом с Канье и многочисленные скандалы не проходят бесследно для его супруги.

"То же произошло, когда он встречался с Джулией Фокс. Странные сумасшедшие наряды, резкая потеря веса, Канье безумен", "Она похудела, ее формы изменились", — пишут пользователи.

В сети многие считают, что ею манипулирует ее супруг. Канье сам подбирает откровенные наряды для выходов в свет своей супруги — и выставляет ее на посмешище. Другие считают, что Бьянка пошла на это сама. Уэст переписал на нее много своих активов и Ченсори просто выгодно. Семья Ченсори при этом переживает, что Канье Уэст может вовлечь Бьянку еще и в фильмы для взрослых. Музыкант собирается открыть Yeezy Porn.

Ким Кардашьян, от которой у рэпера четверо детей, заявила, что переживает о Бьяне и хочет освободить ее из "ловушки" Канье, после чего намерена пригласить ее в свое реалити-шоу.

Напомним, Канье Уэст отправился со скандальной супругой на шопинг. А раньше Канье Уэст прокомментировал обвинение бывшей помощницы в домаганиях.