Американский репер Канье Вест. Фото: Reuters

Американского рэпера и дизайнера собственного бренда одежды и обуви Канье Веста заметили в Москве. Предварительно, артист не организовывал выступления в России.

Об этом сообщила продюсер и путинистка Яна Рудковская и подхватили известные росСМИ.

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В сети начали распространяться видео, на котором рэпер якобы прогуливается по подземному переходу в Москве. Рудковская утверждает, что остановился в центре города.

По данным росСМИ, рэпер приехал на юбилей к главному дизайнеру его бренда Yeezy Гоше Рубчинскому. Он праздновал день рождения 29 июня. Отмечается, что частный борт Канье Веста приземлился в субботу во "Внуково-3".

Американский репер Канье Вест в России. Фото: росСМИ

Американский репер Канье Вест в России. Фото: росСМИ

Юбилей вроде бы праздновали в ресторане "Белуга", где дизайнер угощал репера черной икрой и водкой.

Кто такой Гоша Рубчинский

Он довольно скандальная личность в России. В 2018 году его обвинили в педофилии за то, что он просил у 16-летнего подростка фото интимного характера.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский. Фото: росСМИ

Рубчинский поддерживает кровавую политику Кремля и использует в своих коллекциях российский триколор и надписи "Россия".

Напомним, Канье Вест отправился со скандальной женой на шоппинг. А раньше Канье Вест прокомментировал обвинение бывшей помощницы в домагательстве.