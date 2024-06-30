Канье Веста заметили в Москве — росСМИ
Американского рэпера и дизайнера собственного бренда одежды и обуви Канье Веста заметили в Москве. Предварительно, артист не организовывал выступления в России.
Об этом сообщила продюсер и путинистка Яна Рудковская и подхватили известные росСМИ.
Канье Вест прогуливается по улицам Москвы
В сети начали распространяться видео, на котором рэпер якобы прогуливается по подземному переходу в Москве. Рудковская утверждает, что остановился в центре города.
По данным росСМИ, рэпер приехал на юбилей к главному дизайнеру его бренда Yeezy Гоше Рубчинскому. Он праздновал день рождения 29 июня. Отмечается, что частный борт Канье Веста приземлился в субботу во "Внуково-3".
Юбилей вроде бы праздновали в ресторане "Белуга", где дизайнер угощал репера черной икрой и водкой.
Кто такой Гоша Рубчинский
Он довольно скандальная личность в России. В 2018 году его обвинили в педофилии за то, что он просил у 16-летнего подростка фото интимного характера.
Рубчинский поддерживает кровавую политику Кремля и использует в своих коллекциях российский триколор и надписи "Россия".
Напомним, Канье Вест отправился со скандальной женой на шоппинг. А раньше Канье Вест прокомментировал обвинение бывшей помощницы в домагательстве.
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