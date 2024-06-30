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Канье Веста заметили в Москве — росСМИ

30 июня 2024 13:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Канье Вест прогуливается по улицам Москвы
Американский репер Канье Вест. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американского рэпера и дизайнера собственного бренда одежды и обуви Канье Веста заметили в Москве. Предварительно, артист не организовывал выступления в России.

Об этом сообщила продюсер и путинистка Яна Рудковская и подхватили известные росСМИ.

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Канье Вест прогуливается по улицам Москвы

В сети начали распространяться видео, на котором рэпер якобы прогуливается по подземному переходу в Москве. Рудковская утверждает, что остановился в центре города.

По данным росСМИ, рэпер приехал на юбилей к главному дизайнеру его бренда Yeezy Гоше Рубчинскому. Он праздновал день рождения 29 июня. Отмечается, что частный борт Канье Веста приземлился в субботу во "Внуково-3".

Канье Веста заметили в Москве — росСМИ - фото 1
Американский репер Канье Вест в России. Фото: росСМИ
Канье Веста заметили в Москве — росСМИ - фото 2
Американский репер Канье Вест в России. Фото: росСМИ

Юбилей вроде бы праздновали в ресторане "Белуга", где дизайнер угощал репера черной икрой и водкой.

Кто такой Гоша Рубчинский

Он довольно скандальная личность в России. В 2018 году его обвинили в педофилии за то, что он просил у 16-летнего подростка фото интимного характера.

Канье Веста заметили в Москве - росСМИ - фото 1
Российский дизайнер Гоша Рубчинский. Фото: росСМИ

Рубчинский поддерживает кровавую политику Кремля и использует в своих коллекциях российский триколор и надписи "Россия".

Напомним, Канье Вест отправился со скандальной женой на шоппинг. А раньше Канье Вест прокомментировал обвинение бывшей помощницы в домагательстве.

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