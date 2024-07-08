Кара Делевінь свідомо відмовилась від алкоголю — деталі

Кара Делевінь пригадала, як у дитинстві напилася на весіллі тітки
Відома британська акторка та модель Кара Делевінь пригадала курйозну ситуацію на весіллі своєї тітки. Зірка поділилася, що вперше спробувала алкоголь у дуже юному віці.
Про це пише Page Six.
Кара Делевінь про курйоз у дитинстві
Акторка пригадала, як напилася на весіллі своєї тітки, коли їй було всього 8 років. Це сталося у 2001 році.
"Того дня я напилася. Мені було вісім, божевільний вік, щоб напиватися", — зізналася зірка.
Модель, яка свідомо відмовилась від алкоголю та наркотиків із 2022 року, зізналася, що він допомагав їй пережити важкі часи.
"Раніше я думала, що наркотики та алкоголь допоможуть мені впоратися. Але це не так, вони робили мене сумною і дуже пригніченою. Я відчуваю, що до мене повернулася моя сила, і я більше не підвладна іншим речам", — пояснила Делевінь.
Зірка остаточно вирішила вести тверезий спосіб життя після того, як побачила фотографії папараці, на яких вона поводилася неадекватно після фестивалю Burning Man у 2022 році.
Нагадаємо, співачка Кетті Перрі виступила на вечірці Dolce&Gabbana Alta Moda Party у сміливому образі. А також співачка провела відпуску в Санта-Барбарі разом із нареченим. А також зірковий нейл-майстер показав манікюр Кайлі Дженнер.
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