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Кара Делевінь пригадала, як у дитинстві напилася на весіллі тітки

8 липня 2024 11:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кара Делевінь свідомо відмовилась від алкоголю — деталі
Британська акторка та модель Кара Делевінь. Фото: instagram.com/caradelevingne/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома британська акторка та модель Кара Делевінь пригадала курйозну ситуацію на весіллі своєї тітки. Зірка поділилася, що вперше спробувала алкоголь у дуже юному віці.

Про це пише Page Six.

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Акторка пригадала, як напилася на весіллі своєї тітки, коли їй було всього 8 років. Це сталося у 2001 році.

"Того дня я напилася. Мені було вісім, божевільний вік, щоб напиватися", — зізналася зірка.

Модель, яка свідомо відмовилась від алкоголю та наркотиків із 2022 року, зізналася, що він допомагав їй пережити важкі часи.

Кара Делевінь пригадала, як у дитинстві напилася на весіллі тітки - фото 1
Британська акторка та модель Кара Делевінь веде тверезий спосіб життя. Фото: instagram.com/caradelevingne/

"Раніше я думала, що наркотики та алкоголь допоможуть мені впоратися. Але це не так, вони робили мене сумною і дуже пригніченою. Я відчуваю, що до мене повернулася моя сила, і я більше не підвладна іншим речам", — пояснила Делевінь.

Зірка остаточно вирішила вести тверезий спосіб життя після того, як побачила фотографії папараці, на яких вона поводилася неадекватно після фестивалю Burning Man у 2022 році.

Кара Делевінь пригадала, як у дитинстві напилася на весіллі тітки - фото 2
Британська акторка та модель Кара Делевінь напідпитку. Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, співачка Кетті Перрі виступила на вечірці Dolce&Gabbana Alta Moda Party у сміливому образі. А також співачка провела відпуску в Санта-Барбарі разом із нареченим. А також зірковий нейл-майстер показав манікюр Кайлі Дженнер.

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