Кара Делевінь свідомо відмовилась від алкоголю — деталі

Британська акторка та модель Кара Делевінь. Фото: instagram.com/caradelevingne/

Відома британська акторка та модель Кара Делевінь пригадала курйозну ситуацію на весіллі своєї тітки. Зірка поділилася, що вперше спробувала алкоголь у дуже юному віці.

Про це пише Page Six.

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Акторка пригадала, як напилася на весіллі своєї тітки, коли їй було всього 8 років. Це сталося у 2001 році.

"Того дня я напилася. Мені було вісім, божевільний вік, щоб напиватися", — зізналася зірка.

Модель, яка свідомо відмовилась від алкоголю та наркотиків із 2022 року, зізналася, що він допомагав їй пережити важкі часи.

Британська акторка та модель Кара Делевінь веде тверезий спосіб життя. Фото: instagram.com/caradelevingne/

"Раніше я думала, що наркотики та алкоголь допоможуть мені впоратися. Але це не так, вони робили мене сумною і дуже пригніченою. Я відчуваю, що до мене повернулася моя сила, і я більше не підвладна іншим речам", — пояснила Делевінь.

Зірка остаточно вирішила вести тверезий спосіб життя після того, як побачила фотографії папараці, на яких вона поводилася неадекватно після фестивалю Burning Man у 2022 році.

Британська акторка та модель Кара Делевінь напідпитку. Фото: SplashNews.com

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