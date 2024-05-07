Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Топмодель Кара Делевінь роздяглася для реклами культової сумки arrow

Топмодель Кара Делевінь роздяглася для реклами культової сумки

7 травня 2024 15:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кара Делевінь оголилася для реклами Stella McCartney — фото
Британська акторка та модель Кара Делевінь. Фото: instagram.com/caradelevingne/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома британська акторка та модель Кара Делевінь оголилася для рекламної компанії відомого британського бренду Stella McCartney. Зірка прикрила свої принади величезною сумкою.

Відповідними знімками модель поділилася на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Кара Делевінь знялась для модного бренду

Модель знялася в рекламній кампанії бренду Stella McCartney з культовою сумкою Falabella, яка виготовляється без використання продуктів тваринного походження.

Делевінь позувала перед камерою топлес. При цьому оголені груди вона прикрила лише зігнутою в лікті рукою, яка тримала ручку сумки у вигляді ланцюга.

На іншому кадрі модель без білизни заховалася за жіночим аксесуаром.

"Ми радше роздягнемося догола, ніж одягнемо шкіру. Революційна тоді і зараз, Falabella встановлює новий стандарт розкоші без шкіри, але з такою ж якістю і довговічністю, як і вироби з тварин. Щороку індустрія моди вбиває понад 1 мільярд тварин заради шкіри (PETA). Це негативно впливає на навколишнє середовище, адже тваринництво є причиною 80% вирубки лісів в Амазонії (WWF) та 14,5% світових викидів парникових газів (ФАО). Falabella ніколи не завдавала шкоди жодній істоті і є веганською аж до клею", — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, діджейка Періс Гілтон приміряла роль звабливої Барбі у рекламі енергетика. А співачка Бейонсе у зухвалому вбранні похизувалася оголеними сідницями.

США
реклама
Кара Делевінь
фото
сумки
Північна Америка
закордонні зірки
відверті фото
відомі бренди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень