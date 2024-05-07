Кара Делевінь оголилася для реклами Stella McCartney — фото

Британська акторка та модель Кара Делевінь. Фото: instagram.com/caradelevingne/

Відома британська акторка та модель Кара Делевінь оголилася для рекламної компанії відомого британського бренду Stella McCartney. Зірка прикрила свої принади величезною сумкою.

Відповідними знімками модель поділилася на своїй сторінці Instagram.

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Модель знялася в рекламній кампанії бренду Stella McCartney з культовою сумкою Falabella, яка виготовляється без використання продуктів тваринного походження.

Делевінь позувала перед камерою топлес. При цьому оголені груди вона прикрила лише зігнутою в лікті рукою, яка тримала ручку сумки у вигляді ланцюга.

На іншому кадрі модель без білизни заховалася за жіночим аксесуаром.

"Ми радше роздягнемося догола, ніж одягнемо шкіру. Революційна тоді і зараз, Falabella встановлює новий стандарт розкоші без шкіри, але з такою ж якістю і довговічністю, як і вироби з тварин. Щороку індустрія моди вбиває понад 1 мільярд тварин заради шкіри (PETA). Це негативно впливає на навколишнє середовище, адже тваринництво є причиною 80% вирубки лісів в Амазонії (WWF) та 14,5% світових викидів парникових газів (ФАО). Falabella ніколи не завдавала шкоди жодній істоті і є веганською аж до клею", — йдеться у повідомленні компанії.

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