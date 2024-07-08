Кара Делевинь сознательно отказалась от алкоголя.

Британская актриса и модель Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne/

Известная британская актриса и модель Кара Делевинь вспомнила курьезную ситуацию на свадьбе своей тети. Звезда поделилась, что впервые попробовала алкоголь в очень юном возрасте.

Об этом пишет Page Six.

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Актриса вспомнила, как напилась на свадьбе своей тети, когда ей было всего 8 лет. Это произошло в 2001 году.

"В тот день я напилась. Мне было восемь, безумный возраст, чтобы напиваться", — призналась звезда.

Модель, которая сознательно отказалась от алкоголя и наркотиков с 2022 года, призналась, что он помогал ей пережить тяжелые времена.

Британская актриса и модель Кара Делевинь ведет трезвый образ жизни. Фото: instagram.com/caradelevingne/

"Раньше я думала, что наркотики и алкоголь помогут мне справиться. Но это не так, они делали меня грустной и очень подавленной. Я чувствую, что ко мне вернулась моя сила, и я больше не подвластна другим вещам", — объяснила Делевинь.

Звезда окончательно решила вести трезвый образ жизни после того, как увидела фотографии папарацци, на которых она вела себя неадекватно после фестиваля Burning Man в 2022 году.

Британская актриса и модель Кара Делевинь под хмельком. Фото: SplashNews.com

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