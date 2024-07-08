Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кара Делевинь вспомнила, как в детстве напилась на свадьбе тетки arrow

Кара Делевинь вспомнила, как в детстве напилась на свадьбе тетки

8 июля 2024 11:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кара Делевинь сознательно отказалась от алкоголя.
Британская актриса и модель Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная британская актриса и модель Кара Делевинь вспомнила курьезную ситуацию на свадьбе своей тети. Звезда поделилась, что впервые попробовала алкоголь в очень юном возрасте.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Кара Делевинь о курьезе в детстве

Актриса вспомнила, как напилась на свадьбе своей тети, когда ей было всего 8 лет. Это произошло в 2001 году.

"В тот день я напилась. Мне было восемь, безумный возраст, чтобы напиваться", — призналась звезда.

Модель, которая сознательно отказалась от алкоголя и наркотиков с 2022 года, призналась, что он помогал ей пережить тяжелые времена.

Кара Делевинь вспомнила, как в детстве напилась на свадьбе тетки - фото 1
Британская актриса и модель Кара Делевинь ведет трезвый образ жизни. Фото: instagram.com/caradelevingne/

"Раньше я думала, что наркотики и алкоголь помогут мне справиться. Но это не так, они делали меня грустной и очень подавленной. Я чувствую, что ко мне вернулась моя сила, и я больше не подвластна другим вещам", — объяснила Делевинь.

Звезда окончательно решила вести трезвый образ жизни после того, как увидела фотографии папарацци, на которых она вела себя неадекватно после фестиваля Burning Man в 2022 году.

Кара Делевинь вспомнила, как в детстве напилась на свадьбе тетки - фото 2
Британская актриса и модель Кара Делевинь под хмельком. Фото: SplashNews.com

Напомним, певица Кэтти Перри выступила на вечеринке Dolce&Gabbana Alta Moda Party в смелом образе. А также певица провела отпуска в Санта-Барбаре вместе с женихом. А также звездный нейл-мастер показал маникюр Кайли Дженнер.

алкоголь наркотики Кара Делевинь модель зарубежные звезды зависимость

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев