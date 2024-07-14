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Кароль постояла на голові в обтислому комбінезоні — не всі повірили співачці

14 липня 2024 18:13
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль показала стійку на голові — відео
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала шанувальникам свою відмінну фізичну форму. Зірка показала складну вправу, яка допомагає покращувати їй емоційний стан.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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@tinakarol

Наступний йога челендж😜 Зможеш повторити? #tinakarol #тінакароль

♬ original sound - Tina Karol

Співачка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких вона стає у стійку на голові. Зірка повільно та впевнено виконує одну із найскладніших вправ. Для занять співачка обрала обтислий комбінезон кольору гнилої вишні, які вдало підкреслив її стрункі вигини.

Кароль неодноразово зізнавалася, що триматися у такій відмінній формі їй дозволяють регулярні заняття йогою. Вона обрала для себе більш складний напрям — аштанг-йога.

"Наступний йога челендж", — лаконічно підписала відео виконавиця.

Не всі українці повірили у те, що артистка вміє виконувати таку складну стійку. Багато користувачів стверджують, що на опублікованих кадрах — дублер.

"Здається, це монтаж. Тіна тільки потанцювала на початку і в кінці. Стойку робила дублер. Ось таке кіно".

"Там ж дублер на голову стає. По стоп-кадрі видно, що там не лице Тіни і волосся відрізняється".

"Красуня і талант".

"В такій позі я можу тільки відпустити свій хребет та шию у лікарню, але ніяк не тривоги і страхи".

Кароль постояла на голові в обтислому комбінезоні — не всі повірили співачці - фото 1
Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції. 

спорт Тіна Кароль українські зірки схуднення фігура вправи йога

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