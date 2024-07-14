Тіна Кароль показала стійку на голові — відео

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль продемонструвала шанувальникам свою відмінну фізичну форму. Зірка показала складну вправу, яка допомагає покращувати їй емоційний стан.

Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

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Співачка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких вона стає у стійку на голові. Зірка повільно та впевнено виконує одну із найскладніших вправ. Для занять співачка обрала обтислий комбінезон кольору гнилої вишні, які вдало підкреслив її стрункі вигини.

Кароль неодноразово зізнавалася, що триматися у такій відмінній формі їй дозволяють регулярні заняття йогою. Вона обрала для себе більш складний напрям — аштанг-йога.

"Наступний йога челендж", — лаконічно підписала відео виконавиця.

Не всі українці повірили у те, що артистка вміє виконувати таку складну стійку. Багато користувачів стверджують, що на опублікованих кадрах — дублер.

"Здається, це монтаж. Тіна тільки потанцювала на початку і в кінці. Стойку робила дублер. Ось таке кіно".

"Там ж дублер на голову стає. По стоп-кадрі видно, що там не лице Тіни і волосся відрізняється".

"Красуня і талант".

"В такій позі я можу тільки відпустити свій хребет та шию у лікарню, але ніяк не тривоги і страхи".

Коментарі під відео Тіни Кароль. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії. А також зірка вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції.