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У піджаку на голе тіло — спокуслива Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новими кадрами

20 червня 2024 19:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Тіна Кароль засвітила груди у строгому піджаку — фото
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль показалася перед шанувальниками у незвичному стилі. Зірка приміряла класичний костюм. Артистка продемонструвала пишний бюст у жакеті, який вдягла на голе тіло.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Тіна Кароль у звабливому образі

Співачка здивувала шанувальників та замість звичних звабливих суконь та топів зі спідницями приміряла вишуканий класичний костюм чорного кольору. Зірка додала сексуальності вбранню та вдягнула об'ємний жакет на голе тіло, без спіднього. Свій образ Кароль доповнила  туфлями-човниками на підборах.

Артистка вирішила з'явитись перед камерою з мінімальною кількістю косметики на обличчі, а тому природно підкреслила губи та брови та додала трохи рум'ян. 

У піджаку на голе тіло — спокуслива Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новими кадрами - фото 1
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
У піджаку на голе тіло — спокуслива Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новими кадрами - фото 2
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
У піджаку на голе тіло — спокуслива Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новими кадрами - фото 3
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
У піджаку на голе тіло — спокуслива Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новими кадрами - фото 4
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Не бійся мріяти, не бійся діяти. Мрії живуть в кожному з нас, дарують сили та натхнення", — написала артистка.

Українці у захваті від нової фотосесії зірки. Користувачі соцмереж помітили, що зірка є різносторонньою особистістю і круто виглядає в сукні, і в камуфляжі, і в строгому костюмі.

"Останнім часом Тіна така різна, то концертне вбрання, то піксель, то локони, то хвіст. І тут зовсім інша".

"Жінка-бос".

"Як я обожнюю коли ви в таких образах ! Дуже личить".

"Нереалістично красива".

У піджаку на голе тіло — спокуслива Тіна Кароль розбурхала уяву фанів новими кадрами - фото 5
Коментарі до публікації співачки Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка показалася на полігоні.

Тіна Кароль
мода
фото
костюми
українські зірки
співачка
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мода-2024

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