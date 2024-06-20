Співачка Тіна Кароль засвітила груди у строгому піджаку — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль показалася перед шанувальниками у незвичному стилі. Зірка приміряла класичний костюм. Артистка продемонструвала пишний бюст у жакеті, який вдягла на голе тіло.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Співачка здивувала шанувальників та замість звичних звабливих суконь та топів зі спідницями приміряла вишуканий класичний костюм чорного кольору. Зірка додала сексуальності вбранню та вдягнула об'ємний жакет на голе тіло, без спіднього. Свій образ Кароль доповнила туфлями-човниками на підборах.

Артистка вирішила з'явитись перед камерою з мінімальною кількістю косметики на обличчі, а тому природно підкреслила губи та брови та додала трохи рум'ян.

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Не бійся мріяти, не бійся діяти. Мрії живуть в кожному з нас, дарують сили та натхнення", — написала артистка.

Українці у захваті від нової фотосесії зірки. Користувачі соцмереж помітили, що зірка є різносторонньою особистістю і круто виглядає в сукні, і в камуфляжі, і в строгому костюмі.

"Останнім часом Тіна така різна, то концертне вбрання, то піксель, то локони, то хвіст. І тут зовсім інша".

"Жінка-бос".

"Як я обожнюю коли ви в таких образах ! Дуже личить".

"Нереалістично красива".

Коментарі до публікації співачки Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка показалася на полігоні.