Тина Кароль показала стойку на голове — видео

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала поклонникам свою отличную физическую форму. Звезда показала сложное упражнение, которое помогает ей улучшить эмоциональное состояние.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

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Певица поделилась с поклонниками кадрами, на которых она становится в стойку на голове. Звезда медленно и уверенно выполняет одно из самых сложных упражнений. Для занятий певица выбрала облегающий комбинезон цвета гнилой вишни, которые удачно подчеркнул ее стройные изгибы.

Кароль не раз признавалась, что держаться в такой отличной форме ей позволяют регулярные занятия йогой. Она выбрала для себя более сложное направление — аштанг-йога.

"Следующий йога челлендж", — лаконично подписала видео исполнительница.

Не все украинцы поверили в то, что артистка умеет выполнять столь сложную стойку. Многие пользователи утверждают, что на опубликованных кадрах — дублер.

"Кажется, это монтаж. Тина только потанцевала в начале и конце. Стойку делала дублер. Вот такое кино".

"Там же дублер на голову становится. По стоп-кадру видно, что там не лицо Тины и волосы отличаются".

"Красавица и талант".

"В такой позе я могу только отпустить свой позвоночник и шею в больницу, но никак не тревоги и страхи".

Коментарии под видео Тины Кароль. Фото: скриншот TikTok

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии. А также звезда впервые призналась, делала ли она пластические операции.