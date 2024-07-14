Тина Кароль показала стойку на голове — видео

Кароль постояла на голове в облегающем комбинезоне — не все поверили певице
Известная украинская певица Тина Кароль продемонстрировала поклонникам свою отличную физическую форму. Звезда показала сложное упражнение, которое помогает ей улучшить эмоциональное состояние.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в TikTok.
Тина Кароль показала, чему научилась на йоге
@tinakarol
Следующий йога челлендж😜 Сможешь повторить? #tinakarol #тинакороль♬ original sound - Tina Karol
Певица поделилась с поклонниками кадрами, на которых она становится в стойку на голове. Звезда медленно и уверенно выполняет одно из самых сложных упражнений. Для занятий певица выбрала облегающий комбинезон цвета гнилой вишни, которые удачно подчеркнул ее стройные изгибы.
Кароль не раз признавалась, что держаться в такой отличной форме ей позволяют регулярные занятия йогой. Она выбрала для себя более сложное направление — аштанг-йога.
"Следующий йога челлендж", — лаконично подписала видео исполнительница.
Не все украинцы поверили в то, что артистка умеет выполнять столь сложную стойку. Многие пользователи утверждают, что на опубликованных кадрах — дублер.
"Кажется, это монтаж. Тина только потанцевала в начале и конце. Стойку делала дублер. Вот такое кино".
"Там же дублер на голову становится. По стоп-кадру видно, что там не лицо Тины и волосы отличаются".
"Красавица и талант".
"В такой позе я могу только отпустить свой позвоночник и шею в больницу, но никак не тревоги и страхи".
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала себя в довольно смелой фотосессии. А также звезда впервые призналась, делала ли она пластические операции.
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