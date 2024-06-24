Співачка Тіна Кароль показала себе у ніжному образі — фото

Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Українська співачка і суспільна діячка Тіна Кароль показала себе у неймовірно ніжній фотосесії. Народна артистка України продемонструвала струнку фігуру у відвертих образах, зробивши декілька фотографій біля красивих квітів у саду.

Відповідні фотографії Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль у ніжній фотосесії

Народна артистка України Тіна Кароль продовжує зніматися у різноманітних фотосесіях, показуючи себе з геть різних боків. Цього разу співачка з'явилася перед камерою у ніжних сукнях, які підкреслювали її красиві форми і струнку фігуру.

Співачка Тіна Кароль в атласній сукні з глибоким декольте. Фото: Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль в красивому саду. Фото: Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль у сітчастій сукні. Фото: Instagram Тіни Кароль

На знімках можна побачити Тіну Кароль у ніжній атласній сукні світло-рожевого відтінку з глибоким декольте та у напівпрозорій сукні, під якою було видно спідню білизну. Фотосесія відбулася в саду з красивими квітами і деревами, який, за словами Тіни, є для неї місцем натхнення і гармонії.

"Моє місце гармонії та натхнення, де думки знаходять свій спокій", — написала в описі під світлинами Тіна Кароль.

Співачка Тіна Кароль у новій фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на фото Тіни Кароль

Поглянувши на фотографії і образ української співачки, її підписники не змогли пройти повз і почали їх обговорювати. Людям сподобався образ Тіни Кароль у новій фотосесії, тому під її світлинами стали з’являтися коментарі захоплення.

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Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: Instagram Тіни Кароль

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: Instagram Тіни Кароль

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: Instagram Тіни Кароль

Спокуслива фотосесія Тіни Кароль

Нещодавно на сторінці співачки з’явилося відео, на якому можна побачити її у доволі спокусливому вигляді. На Тіні був класичний чорний костюм, під яким не було бюстгальтера, через що було видно її груди. Причому на обличчі співачки майже не було косметики.

"І монстрами стали ми, гострими іклами ранили…" — написала Тіна Кароль.

Тіна Кароль у спокусливій фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала себе у досить сміливій фотосесії.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль вперше зізналася, чи робила вона пластичні операції.

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль пройшла курси з бойової підготовки.