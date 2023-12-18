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Катерина Осадча показала з ким провела вихідні

18 грудня 2023 10:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Катерина Осадча показала з ким провела вихідні
Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, як відпочивала на вихідних. Зірка влаштувала сімейний кіномарафон.

Про це зірка написала в свій instagram.

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Зірка влаштувала сину новорічний перегляд мультфільму "Нікчемний  я — 3". До слова, вона дублювала голос одного з персонажів стрічки, а саме комедійну жіночку Люсі. Також сім'я подивилась "мультфільм на всі часи" —"Думками навиворіт".

Щоб створити казкову атмосферу, Осадча увімкнула ліхтарики на ялинці та принесла тепле молоко зі смаколиками сину. Неділя минула у зірки дуже по-домашньому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Улюблені новорічні фільми Катерини Осадчої

Зіркова телеведуча порадила своїм підписникам 6 різдвяних фільмів, які ідеально підходять для сімейного перегляду з дітьми. 

  • Грінч викрадач Різдва
  •  Один вдома
  • Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено
  • Полярний експрес
  • Хлопчик на ім‘я Різдво
  • Чарлі і шоколадна фабрика

Нагадаємо, що нещодавно донька Ткача заспівала на великий сцені.

Раніше Квіткова розповіла, що святкуватиме Новий рік з колишнім.

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