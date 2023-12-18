Екатерина Осадчая показала с кем провела выходные

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, как отдыхала на выходных. Звезда устроила семейный киномарафон.

Об этом звезда написала в свой instagram.

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Екатерина Осадчая провела воскресенье с сыном

Звезда устроила сыну новогодний просмотр мультфильма "Презренный я — 3". К слову, она дублировала голос одного из персонажей картины, а именно комедийную женщину Люси. Также семья посмотрела "мультфильм на все времена" — "Мыслями наизнанку".

Чтобы создать сказочную атмосферу, Осадчая включила фонарики на елке и принесла теплое молоко со вкусняшками сыну. Воскресенье прошло у звезды очень по-домашнему.

Любимые новогодние фильмы Екатерины Осадчей

Звездная телеведущая посоветовала своим подписчикам 6 рождественских фильмов, идеально подходящих для семейного просмотра с детьми.

Гринч похититель Рождества

Один дома

Добро пожаловать или соседям вход запрещен

Полярный экспресс

Мальчик по имени Рождество

Чарли и шоколадная фабрика

Напомним, что недавно дочь Ткача спела на большой сцене.

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