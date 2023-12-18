Екатерина Осадчая показала с кем провела выходные
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, как отдыхала на выходных. Звезда устроила семейный киномарафон.
Об этом звезда написала в свой instagram.
Екатерина Осадчая провела воскресенье с сыном
Звезда устроила сыну новогодний просмотр мультфильма "Презренный я — 3". К слову, она дублировала голос одного из персонажей картины, а именно комедийную женщину Люси. Также семья посмотрела "мультфильм на все времена" — "Мыслями наизнанку".
Чтобы создать сказочную атмосферу, Осадчая включила фонарики на елке и принесла теплое молоко со вкусняшками сыну. Воскресенье прошло у звезды очень по-домашнему.
Любимые новогодние фильмы Екатерины Осадчей
Звездная телеведущая посоветовала своим подписчикам 6 рождественских фильмов, идеально подходящих для семейного просмотра с детьми.
- Гринч похититель Рождества
- Один дома
- Добро пожаловать или соседям вход запрещен
- Полярный экспресс
- Мальчик по имени Рождество
- Чарли и шоколадная фабрика
Напомним, что недавно дочь Ткача спела на большой сцене.
Ранее Квиткова рассказала, что будет праздновать Новый год с прежним.
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