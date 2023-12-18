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Екатерина Осадчая показала с кем провела выходные

18 декабря 2023 10:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Екатерина Осадчая показала с кем провела выходные
Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, как отдыхала на выходных. Звезда устроила семейный киномарафон.

Об этом звезда написала в свой instagram.

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Звезда устроила сыну новогодний просмотр мультфильма "Презренный я — 3". К слову, она дублировала голос одного из персонажей картины, а именно комедийную женщину Люси. Также семья посмотрела "мультфильм на все времена" — "Мыслями наизнанку".

Чтобы создать сказочную атмосферу, Осадчая включила фонарики на елке и принесла теплое молоко со вкусняшками сыну. Воскресенье прошло у звезды очень по-домашнему.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Любимые новогодние фильмы Екатерины Осадчей

Звездная телеведущая посоветовала своим подписчикам 6 рождественских фильмов, идеально подходящих для семейного просмотра с детьми.

  • Гринч похититель Рождества
  • Один дома
  • Добро пожаловать или соседям вход запрещен
  • Полярный экспресс
  • Мальчик по имени Рождество
  • Чарли и шоколадная фабрика

Напомним, что недавно дочь Ткача спела на большой сцене.

Ранее Квиткова рассказала, что будет праздновать Новый год с прежним.

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