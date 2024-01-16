Катерина Тишкевич розповіла, чи подаватиме у суд на лікарів за їхню недбалість

Скриншот зі сторіс Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Катерина Тишкевич нещодавно виписалася з лікарні, у якій перебувала в реанімації через сепсис. Дівчина навіть впадала у кому. Виявилося, сепсис у акторки був через недбалість лікарів, але вона не збирається з ними судитися.

Про це розповіла у інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Не хоче когось звинувачувати

Через соматоформні головні болі, на які акторка Катерина Тишкевич страждає понад два роки, більше місяця тому її поклали до психічної лікарні в Одесі. Лікарі призначили їй внутрішньовенний антидепресант, який впливає на хронічний біль. Акторці поставили катетер, і їй раптом стало погано — почала боліти рука, піднялася температура.

Скриншот зі сторіс Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Спочатку Тишкевич ставили діагноз Covid-19, проте виявилося, що у її стані винні лікарі. Через голку дівчину інфікували, через що почався сепсис і стали відмовляти органи.

Скриншот зі сторіс Катерини Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Попри це, Катерина не збирається звинувачувати лікарів бо, на її думку, винна система охорони здоров'я в загальному.

"По-перше, я не хочу когось конкретного звинувачувати, бо не думаю, що це вина тільки цієї медсестри, яка ставила мені цей катетер і погано обробила шкіру. Це проблема загалом стану наших міських лікарень. Це про зарплатні цих медсестер, які не вмотивовані робити це якісно. Це про нестачу фінансування і, можливо, нестачу тих антисептичних засобів. Я впевнена, що там була проведена робота з персоналом з цього приводу. Надалі я можу бути спокійна, що це не повториться", — розповіла Тишкевич.

Крім цього, вона не хоче, щоб саме ця лікарня закривалася, адже вона надає прихисток тим, кому це потрібно.

"Закрити цю лікарню? Ні. Я бачила, які дівчата там лежать. Це досить суттєві психічні розлади: шизофренія, біполярні розлади. Це для когось остання надія. Я навіть чула, що когось не хочуть забирати родичі. І моя лікар не буде їх виганяти. Вона дає притулок у цій лікарні", — поділилася акторка.

Нагадаємо, важкохвора акторка Катерина Тишкевич зізналася, що боїться вагітніти.

Також ми писали, що Катерина Тишкевич вперше розповіла, що спровокувало її кому.