Екатерина Тишкевич рассказала, будет ли подавать в суд на врачей за их халатность

Скриншот со страниц Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Екатерина Тишкевич недавно выписалась из больницы, в которой находилась в реанимации из-за сепсиса. Девушка даже впадала в кому. Оказалось, сепсис у актрисы был из-за халатности врачей, но она не собирается с ними судиться.

Об этом рассказала в интервью Алине Доротюк.

Читайте также:

Не хочет кого-то винить

Из-за соматоформных головных болей, которыми актриса Екатерина Тышкевич страдает более двух лет, более месяца назад ее положили в психическую больницу в Одессе. Врачи назначили ей внутривенный антидепрессант, влияющий на хроническую боль. Актрисе поставили катетор, и ей вдруг стало плохо — начала болеть рука, поднялась температура.

Скриншот со сторис Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Сначала Тишкевич ставили диагноз Covid-19, однако оказалось, что в ее состоянии виноваты врачи. Через иглу девушку инфицировали, из-за чего начался сепсис и стали отказывать органы.

Скриншот со сторис Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Несмотря на это, Екатерина не собирается винить врачей, потому что, по ее мнению, виновата система здравоохранения в общем.

"Во-первых, я не хочу кого-то конкретного обвинять, потому что не думаю, что это вина только этой медсестры, которая ставила мне этот катетер и плохо обработала кожу. Это проблема в целом состояния наших городских больниц. Это о зарплатах этих медсестер, которые не мотивированы делать это качественно. Это о нехватке финансирования и, возможно, нехватке тех антисептических средств. Я уверена, что там была проведена работа с персоналом по этому поводу. В дальнейшем я могу быть спокойна, что это не повторится", — рассказала Тишкевич.

Кроме этого, она не хочет, чтобы именно эта больница закрывалась, ведь она предоставляет убежище тем, кому это нужно.

"Закрыть эту больницу? Нет. Я видела, какие девушки там лежат. Это довольно существенные психические расстройства: шизофрения, биполярные расстройства. Это для кого-то последняя надежда. Я даже слышала, что кого-то не хотят забирать родственники. И мой врач не будет их выгонять. Она приютит их", — поделилась актриса.

Напомним, тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич призналась, что боится беременеть.

Также мы писали, что Екатерина Тишкевич впервые рассказала, что спровоцировало ее кому.