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Екатерина Тишкевич рассказала, будет ли подавать в суд на врачей за их халатность

16 января 2024 12:46
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Екатерина Тишкевич рассказала, будет ли подавать в суд на врачей за их халатность
Скриншот со страниц Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Екатерина Тишкевич недавно выписалась из больницы, в которой находилась в реанимации из-за сепсиса. Девушка даже впадала в кому. Оказалось, сепсис у актрисы был из-за халатности врачей, но она не собирается с ними судиться.

Об этом рассказала в интервью Алине Доротюк.

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Не хочет кого-то винить

Из-за соматоформных головных болей, которыми актриса Екатерина Тышкевич страдает более двух лет, более месяца назад ее положили в психическую больницу в Одессе. Врачи назначили ей внутривенный антидепрессант, влияющий на хроническую боль. Актрисе поставили катетор, и ей вдруг стало плохо — начала болеть рука, поднялась температура.

 

Рука Екатерины Тишкевич
Скриншот со сторис Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Сначала Тишкевич ставили диагноз Covid-19, однако оказалось, что в ее состоянии виноваты врачи. Через иглу девушку инфицировали, из-за чего начался сепсис и стали отказывать органы.

 

Сторез Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
Скриншот со сторис Екатерины Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Несмотря на это, Екатерина не собирается винить врачей, потому что, по ее мнению, виновата система здравоохранения в общем.

 

"Во-первых, я не хочу кого-то конкретного обвинять, потому что не думаю, что это вина только этой медсестры, которая ставила мне этот катетер и плохо обработала кожу. Это проблема в целом состояния наших городских больниц. Это о зарплатах этих медсестер, которые не мотивированы делать это качественно. Это о нехватке финансирования и, возможно, нехватке тех антисептических средств. Я уверена, что там была проведена работа с персоналом по этому поводу. В дальнейшем я могу быть спокойна, что это не повторится",  рассказала Тишкевич.

Кроме этого, она не хочет, чтобы именно эта больница закрывалась, ведь она предоставляет убежище тем, кому это нужно.

"Закрыть эту больницу? Нет. Я видела, какие девушки там лежат. Это довольно существенные психические расстройства: шизофрения, биполярные расстройства. Это для кого-то последняя надежда. Я даже слышала, что кого-то не хотят забирать родственники. И мой врач не будет их выгонять. Она приютит их", — поделилась актриса.

Напомним, тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич призналась, что боится беременеть.

Также мы писали, что Екатерина Тишкевич впервые рассказала, что спровоцировало ее кому.

болезнь
актеры
украинские звезды
Екатерина Тишкевич

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