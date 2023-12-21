Екатерину Тишкевич выписали из больницы после 10 дней реанимации
Актриса Екатерина Тишкевич, тяжело пережившая болезнь в больнице, наконец-то едет домой. Врачи ее выписали.
Об этом звезда рассказала в instagram.
Екатерина Тишкевич чувствует себя лучше
Актриса Екатерина Тишкевич очень благодарна врачам за спасение. Артистка находилась в больнице по неизвестной болезни. Ее госпитализировали с сепсисом, и девушка провела 10 дней в реанимации.
Муж Тишкевич сильно переживал в жены. Врачи сообщили ему, что для лечения нужны средства — 350 тысяч гривен. Мужчина объявил сбор в соцсетях и люди задонатили более 1 миллиона гривен.
Сейчас актриса все еще выглядит уставшей и бледной, однако легкая улыбка на ее устах явно означает, что она рада ехать домой.
Напомним, что Екатерина Тишкевич показывала, как восстанавливается после реанимации.
Раньше врачи боролись за жизнь Екатерины Тишкевич.
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