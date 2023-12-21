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Екатерину Тишкевич выписали из больницы после 10 дней реанимации

21 декабря 2023 14:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Екатерину Тишкевич выписали из больницы после 10 дней реанимации
Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Екатерина Тишкевич, тяжело пережившая болезнь в больнице, наконец-то едет домой. Врачи ее выписали.

Об этом звезда рассказала в instagram.

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Актриса Екатерина Тишкевич очень благодарна врачам за спасение. Артистка находилась в больнице по неизвестной болезни. Ее госпитализировали с сепсисом, и девушка провела 10 дней в реанимации.

Екатерина Тишкевич.
Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Муж Тишкевич сильно переживал в жены. Врачи сообщили ему, что для лечения нужны средства — 350 тысяч гривен. Мужчина объявил сбор в соцсетях и люди задонатили более 1 миллиона гривен.

Сейчас актриса все еще выглядит уставшей и бледной, однако легкая улыбка на ее устах явно означает, что она рада ехать домой.

Екатерина Тишкевич.
Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Напомним, что Екатерина Тишкевич показывала, как восстанавливается после реанимации.

Раньше врачи боролись за жизнь Екатерины Тишкевич.

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