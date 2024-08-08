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Кейт Бланшетт шокувала своїм гонораром у трилогії "Володар перснів"

8 серпня 2024 21:54
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Кейт Бланшетт розсекретила свій гонорар у трилогії "Володар перснів" Пітера Джексона
Австралійська акторка Кейт Бланшетт. Фото: Instagram/cate_blanchettofficial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Австралійська акторка Кейт Бланшетт завітала на популярне ток-шоу Енді Коена. В розмові з ведучим вона розповіла про гонорар у відомій трилогії "Володар перснів" новозеландського режисера Пітера Джексона. 

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі Енді Коена

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Енді Коен поцікавився в 55-річної дворазової лауреатки премії "Оскар", за який фільм вона отримала найбільший гонорар. Він припустив, що саме за трилогію. Лише три фільми на початку нульових зібрали 2,9 млрд доларів у світовому прокаті (за нинішнім курсом ця сума ще більше).  Втім, відповідь Бланшетт шокувала його. 

"Ви жартуєте? Ні, за цей фільм нікому нічого не заплатили. Здебільшого я отримувала безкоштовні сендвічі та зберегла свої ельфійські вуха. Жінкам платять не так багато, як ви вважаєте", — зізналась Кейт.

Акторка зазначила, що вона не жартує. На роль ельфійки Галадріель Кейт погодилась, бо мріяла попрацювати з Пітером Джексоном.

Минулого року виконавець ролі іншого ельфа, Леголаса, британський актор Орландо Блум теж згадав про низькі гонорари під час зйомок франшизи. Так, наприклад, за три фільми він отримав 175 тисяч доларів

Нагадаємо, раніше ми писали акторка  "Зоряних війн" Дейзі Рідлі захворіла на рідкісну хворобу. Також ми розповідали, що померла південноафриканська акторка Конні Чіуме, яка грала у фільмі "Чорна пантера".

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