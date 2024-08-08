Кейт Бланшетт рассекретила свой гонорар в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона

Австралийская актриса Кейт Бланшетт. Фото: Instagram/cate_blanchettofficial

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила популярное ток-шоу Энди Коэна. В разговоре с ведущим она рассказала о гонораре в известной трилогии "Властелин колец" новозеландского режиссера Питера Джексона.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Энди Коэна.

Читайте также:

Кейт Бланшетт о гонораре в "Властелине колец"

Энди Коэн поинтересовался у 55-летней двукратной лауреатки премии "Оскар", за который фильм она получила самый большой гонорар. Он предположил, что это за трилогию. Лишь три фильма в начале нулевых собрали 2,9 млрд долларов в мировом прокате (по нынешнему курсу эта сумма еще больше). Впрочем, ответ Бланшетт шокировал его.

"Вы шутите? Нет, за этот фильм никому ничего не заплатили. В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы считаете", — призналась Кейт.

Актриса отметила, что она не шутит. На роль эльфийки Галадриэль Кейт согласилась, потому что мечтала поработать с Питером Джексоном.

В прошлом году исполнитель роли другого эльфа, Леголаса, британский актер Орландо Блум тоже упомянул о низких гонорарах во время съемок франшизы. Так, например, за три фильма он получил 175 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали актриса "Звездных войн" Дейзи Ридли заболела редкой болезнью. Также мы рассказывали, что умерла южноафриканская актриса Конни Чиуме , игравшая в фильме "Черная пантера".