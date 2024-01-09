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Кейт Міддлтон 42 — стильні виходи майбутньої королеви Великої Британії

9 січня 2024 10:23
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кейт Міддлтон 42 — стильні виходи майбутньої королеви Великої Британії
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон святкує 42 день народження. Дружина принца Вільяма за останній рік вражала безліччю модних виходів: розкішні сукні, прикраси та сильні костюми.

Про це пише Daily Mail.

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Нещодавно під час концерту колядок Together At Christmas у Вестмінстерському абатстві принцеса очолила королівську сім'ю у данину пам'яті покійній королеві. Кейт приголомшила білосніжним виходом та музичним талантом.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Раніше принцеса Уельська розповіла про те, як їй важко було навчитися бути частиною королівської сім'ї. Кейт на запитання учнів зі школи Святої Катерини в Брістолі про своє життя, розповідала їм, що ніколи не думала про те, щоб стати членом королівської родини, поки не закохалася у Вільяма.

Минулого року у мережі склали рейтинг найстильніших зіркових пар. Очолили його принц та принцеса Уельські. Компанія Karen Millen вивчила понад 5 мільйонів постів у соціальних мережах, де було використано хештеги на модну тематику, а також запити до Google. За результатами дослідження принц і принцеса Уельські набрали 10 балів із десяти можливих, а інтерес до стилю подружжя виявився на 94% вищим, ніж у будь-якої іншої пари у світі.

Нагадаємо, королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.

Раніше Кейт Міддлтон замилувала мережу новою святковою листівкою.

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