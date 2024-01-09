Кейт Міддлтон 42 — стильні виходи майбутньої королеви Великої Британії
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон святкує 42 день народження. Дружина принца Вільяма за останній рік вражала безліччю модних виходів: розкішні сукні, прикраси та сильні костюми.
Про це пише Daily Mail.
Кейт Міддлтон вміє носити фамільні діаманти та бюджетні бренди
Нещодавно під час концерту колядок Together At Christmas у Вестмінстерському абатстві принцеса очолила королівську сім'ю у данину пам'яті покійній королеві. Кейт приголомшила білосніжним виходом та музичним талантом.
Раніше принцеса Уельська розповіла про те, як їй важко було навчитися бути частиною королівської сім'ї. Кейт на запитання учнів зі школи Святої Катерини в Брістолі про своє життя, розповідала їм, що ніколи не думала про те, щоб стати членом королівської родини, поки не закохалася у Вільяма.
Минулого року у мережі склали рейтинг найстильніших зіркових пар. Очолили його принц та принцеса Уельські. Компанія Karen Millen вивчила понад 5 мільйонів постів у соціальних мережах, де було використано хештеги на модну тематику, а також запити до Google. За результатами дослідження принц і принцеса Уельські набрали 10 балів із десяти можливих, а інтерес до стилю подружжя виявився на 94% вищим, ніж у будь-якої іншої пари у світі.
Нагадаємо, королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.
Раніше Кейт Міддлтон замилувала мережу новою святковою листівкою.
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