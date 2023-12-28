Модна та економна — назвали найдорожче вбрання Кейт Міддлтон у 2023 році
У 2023 році вартість гардеробу принцеси Уельської помітно знизилася. Так, минулого року її одяг коштував 176 664 фунтів стерлінгів.
Про це пише Daily Mail.
Кейт Міддлтон витратила менше грошей на вбрання цього року
За останні 12 місяців Кейт одягла новий одяг та аксесуари на загальну суму 159 040,28 фунтів стерлінгів, включаючи безліч бальних суконь і коштовностей для королівських івентів. Майбутня королева також продовжила переробляти деякі зі своїх старих улюблених речей, а також надягати речі доступних брендів, таких як Hobbs, Zara та LK Bennett.
Вона вигуляла своє найдорожче вбрання під час коронації короля Карла III і королеви Камілли, вибравши сукню та головний убір Alexander McQueen, виготовлений на замовлення у співпраці з Джесс Коллетт, вартість яких оцінюється в 3000 фунтів стерлінгів і 32 000 фунтів стерлінгів відповідно.
Вважається, що король покриває витрати на гардероб Кейт для "робочих" зустрічей за рахунок свого офіційного бюджету.
У 2021 році принцеса Уельська скоротила суму витрат на свій гардероб, одягнувши новий одяг лише на 48 845 фунтів стерлінгів. Цього року загальна сума також зросла порівняно з 2020 роком, коли вона одягла новий одяг на 93 914 фунтів стерлінгів, і 2019 роком, коли вона одягла одяг на 103 075 фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті.
Раніше Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото.
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