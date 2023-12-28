Модна та економна — назвали найдорожче вбрання Кейт Міддлтон у 2023 році

Принцеса Уельська у Букінгемському палаці з гостями. Фото: Reuters

У 2023 році вартість гардеробу принцеси Уельської помітно знизилася. Так, минулого року її одяг коштував 176 664 фунтів стерлінгів.

Про це пише Daily Mail.

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За останні 12 місяців Кейт одягла новий одяг та аксесуари на загальну суму 159 040,28 фунтів стерлінгів, включаючи безліч бальних суконь і коштовностей для королівських івентів. Майбутня королева також продовжила переробляти деякі зі своїх старих улюблених речей, а також надягати речі доступних брендів, таких як Hobbs, Zara та LK Bennett.

Принцеса Уельська у Букінгемському палаці з гостями. Фото: Reuters

Вона вигуляла своє найдорожче вбрання під час коронації короля Карла III і королеви Камілли, вибравши сукню та головний убір Alexander McQueen, виготовлений на замовлення у співпраці з Джесс Коллетт, вартість яких оцінюється в 3000 фунтів стерлінгів і 32 000 фунтів стерлінгів відповідно.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Вважається, що король покриває витрати на гардероб Кейт для "робочих" зустрічей за рахунок свого офіційного бюджету.

У 2021 році принцеса Уельська скоротила суму витрат на свій гардероб, одягнувши новий одяг лише на 48 845 фунтів стерлінгів. Цього року загальна сума також зросла порівняно з 2020 роком, коли вона одягла новий одяг на 93 914 фунтів стерлінгів, і 2019 роком, коли вона одягла одяг на 103 075 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті.

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