Кейт Міддлтон замилувала мережу новою святковою листівкою

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували нову різдвяну листівку. Чорно-біла фотографія їхніх дітей, зроблена тоді ж під час святкової фотосесії, знімки з якої вони вже показували раніше.

Про це пише Daily Mail.

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На першій листівці сім'я позувала разом. Тепер зображені лише троє дітей пари: 10-річний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта та п'ятирічний принц Луї.

"Бажаємо всім щасливого Різдва! Від нашої родини до вашої", — йдеться у підписі до фото.

Принц Луї, принцеса Шарлотта та принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Автором фотосесії виступив Джош Шиннер, який залишився у захваті від роботи з королівською сім'єю і розповів, що це була одна з найбільш спокійних та розслаблених зйомок у його житті.

У фотосесії вся родина позувала у білих сорочках та джинсах (за винятком Луї, який відповідно до британських традицій за віком ще носить шорти). На листівці минулого року були подібні образи.

Нагадаємо, сукню принцеси Діани продали за мільйон доларів.

Раніше Кейт Міддлтон показала власне дитяче фото.