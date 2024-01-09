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Кейт Миддлтон 42 — стильные выходы будущей королевы Великобритании

9 января 2024 10:23
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кейт Миддлтон 42 – стильные выходы будущей королевы Великобритании.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отмечает 42 день рождения. Жена принца Уильяма за последний год удивляла множеством модных выходов: роскошные платья, украшения и сильные костюмы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Недавно во время концерта колядок Together At Christmas в Вестминстерском аббатстве принцесса возглавила королевскую семью в дань памяти покойной королеве. Кейт ошеломила белоснежным выходом и музыкальным талантом.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Ранее принцесса Уэльская рассказала о том, как ей трудно было научиться быть частью королевской семьи. Кейт на вопрос учащихся из школы Святой Екатерины в Бристоле о своей жизни, рассказала, что никогда не думала о том, чтобы стать членом королевской семьи, пока не влюбилась в Уильяма.

В прошлом году в сети составили рейтинг самых стильных звездных пар. Возглавили его принц и принцесса Уэльские. Компания Karen Millen изучила более 5 миллионов постов в социальных сетях, где были использованы хэштеги на модную тематику, а также запросы в Google. По результатам исследования принц и принцесса Уэльские набрали 10 баллов из десяти возможных, а интерес к стилю супругов оказался на 94% выше, чем у любой другой пары в мире.

Напомним, королевский обозреватель прокомментировала мемуары принца Гарри.

Ранее Кейт Миддлтон умилила сеть новой праздничной открыткой.

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