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Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевской роли, в которой ее полюбили миллионы

6 июня 2024 07:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевской роли, в которой ее полюбили миллионы
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, в марте объявившая о том, что имеет рак, может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям на фоне болезни. Сейчас Кейт, по сообщениям источников из дворца, чувствует себя лучше.

Об этом сообщает инсайдер издания Us Weekly.

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Кроме Кейт, с онкологическим заболеванием сейчас также борется король Карл III. Однако, в отличие от своей невестки, он появляется на публике и продолжает исполнять королевские обязанности, хоть и в меньшем объеме.

 

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

"Выздоровление Кейт идет хорошо. Она не может видеться со многими людьми, потому что из-за слабого иммунитета она может чем-то заразиться, и они не хотят подвергать ее риску, но она в порядке", — уверяют источники.

 

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

По словам другого инсайдера, команда Кейт "пересматривает то количество обязанностей, которые она сможет взять на себя, когда вернется": "Она может никогда не вернуться в той роли, в которой люди видели ее раньше".

В январе Кейт Миддлтон, по официальным сообщениям дворца, перенесла операцию на брюшной полости, после чего перестала появляться на публике. Ее отсутствие они списали не на проблемы со здоровьем, а на личные проблемы. В результате в сети появилось множество конспирологических теорий о том, что же случилось с принцессой Уэльской на самом деле и вообще ли она жива. Чтобы остановить эти домыслы, Кейт пришлось выступить с видеообращением, в котором она рассказала, что у нее диагностирован рак.

Напомним, принц Уильям впервые вышел в люди после объявления диагноза супруги. А раньше мы писали, что Кейт Миддлтон заставили открыть миру ее страшный диагноз.

онкология
Великобритания
принц Уильям
Кейт Миддлтон

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