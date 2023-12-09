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Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белоснежным выходом на рождественском концерте

9 декабря 2023 11:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белым выходом на рождественском концерте.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей пришла на традиционный рождественский концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Вместе с ней и принцем Уильямом мероприятие посетили их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон появилась на приеме в белом монохромном образе: белых брюках британского бренда Holland Cooper и пальто Alexander McQueen. Образ она дополнила белой сумкой Strathberry Mosaic, туфлями Gianvito Rossi и серьгами Van Cleef & Arpels.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters

 

Дети Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Дети Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Перед началом концерта принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи отправили рождественские открытки детям, оказавшимся в Рождество в сложной ситуации.

Богослужение началось с популярной колядки "Однажды в городе короля Давида", собравшиеся также услышали дуэт Беверли Найт и Адама Ламберта, исполнившие The Christmas Song, прославленную Натом Кингом Коулом.

Уильям прочитал отрывок из Евангелия от Луки, описывающий, как Иосиф и Мария поехали в Вифлеем, где родился Иисус.

В этот вечер спели колядки — Silent Night, Holy Night и Joy To The World, а также Ангелы-вестники поют.

Дети Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Дети Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В историческом здании стояли подаренные королем рождественские елки из Виндзорского Большого Парка, которые после службы будут переданы местным общинам.

Служба "Королевские колядки: вместе на Рождество" будет показана на ITV в канун Рождества.

На прошлой неделе королевский писатель Омид Скоби опубликовал свою книгу о королевской семье, в частности об отъезде Гарри и Меган в Америку.

 

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В книге повторяется история 2021 года, когда герцог и герцогиня Сассекские заявили в интервью Опре Уинфри, что кто-то из членов королевской семьи выражал "беспокойство" о цвете кожи принца Арчи еще до его рождения.

Хотя в британской версии книги не были названы имена никого, кто был причастен к инциденту, голландская версия была изъята с полок после того, как в ее переводе были замечена имена членов королевской семьи, якобы имевших такие разговоры. СМИ по всему миру назвали имена принцессы Уэльской и короля Чарльза. Кейт отрицала любые обвинения.

Напомним, Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете.

Ранее Меган Маркл настаивала, что не сливала имена "расистов" из королевской семьи.

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