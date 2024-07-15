Кейт Миддлтон пришла на Уимблдон с особым украшением, которое остается верным годам

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон триумфально вернулась на Уимблдон, и поклонники заметили ее с любимым зелено-фиолетовым бантом. Кейт с 2016 года является патроном Всеанглийского теннисного клуба, организующего проведение Уимблдона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Начиная с 2017 года, Кейт надевала элегантную брошь в культовых цветах турнира, каждый раз, когда она посещала Уимблдон. На днях принцесса выбрала потрясающее платье лавандового цвета за 1295 фунтах стерлингов от Safiyaa London на своей второй публичной встрече после того, как объявила, что лечится от рака.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой. Фото: Reuters

Брошь Кейт примерила еще в 2017 году. Теперь будущая королева надевает ее на ежегодные турниры Большого шлема.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в прошлом году с семьей. Фото: Reuters

Более чем просто аксессуар, брошь принцессы для выхода на Уимблдон на самом деле является символом королевского патроната, полученным ей от Елизаветы II. В 2016 году Кейт приняла роль покровителя от покойной королевы, занимавшей этот пост 64 года.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Перед тем, как мама и дочь заняли свои места в Королевской ложе, они встретились со звездами тенниса. Кейт и Шарлотту также встретили Сонай Картал, Лили Миядзаки, Люси Шукер и Флора Джонсон.

Напомним, принц Уильям эмоционально посмотрел футбольную игру со старшим сыном. А раньше мы писали, как принц Гарри отреагировал на скандальную награду имени американского военного.