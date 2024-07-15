Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кейт Миддлтон пришла на Уимблдон с особым украшением, которому остается верной годами arrow

Кейт Миддлтон пришла на Уимблдон с особым украшением, которому остается верной годами

15 июля 2024 13:35
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кейт Миддлтон пришла на Уимблдон с особым украшением, которое остается верным годам
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон триумфально вернулась на Уимблдон, и поклонники заметили ее с любимым зелено-фиолетовым бантом. Кейт с 2016 года является патроном Всеанглийского теннисного клуба, организующего проведение Уимблдона.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Легендарная брошь принцессы, подаренная королевой

Начиная с 2017 года, Кейт надевала элегантную брошь в культовых цветах турнира, каждый раз, когда она посещала Уимблдон. На днях принцесса выбрала потрясающее платье лавандового цвета за 1295 фунтах стерлингов от Safiyaa London на своей второй публичной встрече после того, как объявила, что лечится от рака.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой. Фото: Reuters

 

Брошь Кейт примерила еще в 2017 году. Теперь будущая королева надевает ее на ежегодные турниры Большого шлема.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в прошлом году со своей семьей
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в прошлом году с семьей. Фото: Reuters

 

Более чем просто аксессуар, брошь принцессы для выхода на Уимблдон на самом деле является символом королевского патроната, полученным ей от Елизаветы II. В 2016 году Кейт приняла роль покровителя от покойной королевы, занимавшей этот пост 64 года.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Перед тем, как мама и дочь заняли свои места в Королевской ложе, они встретились со звездами тенниса. Кейт и Шарлотту также встретили Сонай Картал, Лили Миядзаки, Люси Шукер и Флора Джонсон.

Напомним, принц Уильям эмоционально посмотрел футбольную игру со старшим сыном. А раньше мы писали, как принц Гарри отреагировал на скандальную награду имени американского военного.

Кейт Миддлтон Теннис королевская семья Уимблдон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля