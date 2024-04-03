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Кейт Миддлтон стала жертвой "проклятия" современных монархов

3 апреля 2024 08:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Миддлтон стала жертвой "проклятия" современных монархов
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Теории заговора вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон все больше набирают обороты в последние месяцы. Это "проклятие быть членом современной королевской семьи", заявил бывший помощник дворца.

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя принцесса объявила в эмоциональном видеообращении, что она проходит "профилактическую" химиотерапию после обнаружения рака после серьезной операции на брюшной полости в начале этого года. Эта новость последовала за неделями жестоких спекуляций в социальных сетях Instagram и TikTok, где тролли делились издевательскими постами и мэмами о ее местонахождении.

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Бывший помощник королевской семьи сказал, что уровень интереса к здоровью Кейт был "комплексной реакцией".

"Люди хотели информации — к сожалению, это проклятие современной королевской семьи", — говорит инсайдер.

Ранее Ким Кардашьян поделилась фотографией, на которой она садится в машину, с подписью "Еду искать Кейт".

Под публикацией начали накапливаться критические комментарии, а один подписчик написал: "Я считаю, что нужны извинения!". Также неудачно пошутила актриса Блэйк Лайвли по поводу исчезновения Кейт Миддлтон.

Напомним, стало известно, как дети отреагировали на болезнь Кейт Миддлтон. А раньше король Чарльз посетил Пасхальную службу.

скандал
Кейт Миддлтон
королевская семья
сплетни

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