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Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали ранее невиданным свадебным фото

30 апреля 2024 07:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали ранее невиданным свадебным фото
Принц и принцесса Уэльски. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц и принцесса Уэльские 29 апреля отметили 13-ю годовщину свадьбы. По такому случаю они опубликовали в соцсетях свой портрет, сделанный во время их бракосочетания в 2011 году. Однако у фанатов королевских супругов фотография вызывала беспокойство.

Снимок появился на официальной странице принца при принцессы Уэльских в Instagram.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон запостили черно-белый снимок, но чаще всего именно такие фотографии сопровождают новости о смерти. Поскольку поклонники пары очень переживают за здоровье Кейт, у которой обнаружили рак, большинство из них допустили худшее и уже потом прочитали подпись, в которой говорилось: "13 лет прошло с того дня".

 

Принц и принцесса Уэльские праздную 13-ю годовщину брака
Принц и принцесса Уэльские. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

"Почему черно-белое фото? О Боже, я чуть не потеряла сознание", — пишут в социальной сети.

Кейт Миддлтон перестала появляться на публике в конце прошлого года после операции на брюшной полости. Ее внезапное исчезновение с радаров породило множество теорий заговора, среди которых были и такие, в которых утверждалось, что принцессы уже нет в живых. Общая паника вынудила Кейт выступить с официальным заявлением, где она объявила о том, что у нее обнаружили онкологию.

Напомним, сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон свидетельствовала в ее пользу в суде. А ранее эксперт рассказал о влиянии Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон
свадьба
принц Уильям
королевская семья

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