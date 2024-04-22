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Затьмарює Діану — королівський експерт розкрив секрет популярності Кейт Міддлтон

22 квітня 2024 11:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Затьмарює Діану — королівський експерт розкрив секрет популярності Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведуча та колумніст Сара Вайн переконана, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон стає популярнішою за принцесу Діану. За словами журналістки, справа у силі характеру Кейт. Ви підтримуєте колегу Ліз Джонс.

Про це пише Daily Mail.

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Оглядач говорить, що свого часу принцеса Діана стала революціонеркою щодо власних одкровень. Колишня дружина короля Чарльза відверто говорила про власні переживання та скандали.

"Я думаю, що принцеса Уельська швидко стає такою ж популярною, якщо не більш популярною, ніж інша принцеса, Діана. Вона робила помилки — ми всі робимо — і не тільки з її прозорими спідницями, але й одягаючи чорне, коли не була на похороні, або демонструючи занадто глибоке декольте. Весільна сукня Діани була безнадійно пом'ята, а її вибір чоловіка був просто катастрофічним. Яка жінка не поспівчуває? Розповідаючи про свої проблеми, Діана допомогла розпочати епоху MeToo, оголення душ, мемуарів, що розкривають усе. Мати розлад харчової поведінки не було соромом завдяки Діані", — розповіла Ліз.

За словами журналіста, причина, чому Кетрін тепер очолила нещодавнє опитування YouGov найпопулярніших членів королівської сім’ї, перевершивши навіть Вільяма та Чарльза, полягає в тому, що вона втілює більш сучасний, самовпевнений ідеал жіночності.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Катерина відмовляється бути жертвою. Примітно, що третю позицію в рейтингу YouGov займає Анна, принцеса, ще одна жінка, яка відмовляється скиглити чи прогинатися під тягарем жалю до себе. Кетрін популярна не лише тому, що її ніколи не критикували, а тому, що вона сильна. Навіть коли розповідала світові про свій діагноз раку, не було жодного натяку на "Бідолашну Я", — говорить експерт.

За словами Джонс, у Кейт не було жодної істерики. Вона знала, що якби вона зламалася, піддані б зробили те саме. Кетрін володіє тихою гідністю тих, як покійна королева Єлизавета. Сара зазначила, що не може уявити, щоб Кейт говорила про менопаузу, коли прийде її час.

Нагадаємо, принц Вільям вперше з'явився у соціальних мережах після новини про діагноз дружини. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.  

Кейт Міддлтон
хвороба
принцеса Діана
королівська родина

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