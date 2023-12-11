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Кейт Миддлтон и принц Уильям воспроизвели его детское рождественское фото

11 декабря 2023 11:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кейт Миддлтон и принц Уильям воспроизвели его детское рождественское фото
Принц Уильям из Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили новую рождественскую открытку. Фото напоминает снимок прошлых лет, на котором позируют сыновья принцессы Дианы в детстве.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рождественские открытки королевской семьи будут розданы друзьям, семье и персоналу принца и принцессы Уэльских. На снимке все одеты в одинаковые простые рубашки — принц Джордж выбрал поло бренда Ralph Lauren Polo — темные брюки и шорты, а Кейт и Шарлотта выбрали джинсы. Отец и старший сын выбрали темную обувь, Луи и Шарлотта обули кроссовки в тон. Уильяма, Кейт и их детей сфотографировал в Виндзоре в начале этого года известный фотограф Джош Шиннер, снимавший портреты известных людей, в частности Флоренс Пью, Джоди Комер и Сэма Смита.

 

Принц Уильям с семьей. Фото: Reuters
Принц Уильям с семьей. Фото: Reuters

Кенсингтонский дворец прокомментировал фото: "Принц и принцесса Уэльские очень рады поделиться новой фотографией своей семьи".

Нынешнее фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма напоминает рождественскую открытку 1992 года, изданную принцем Чарльзом и Дианой, принцессой Уэльской, на которо расслабленные Уильям и Гарри позируют в белых рубашках и брюках на стуле. Уильям сидит в кресле, нежно улыбаясь, держа руку на подлокотнике сиденья, а Гарри стоит с противоположной стороны позади своего старшего брата, держа руку на противоположном подлокотнике и спинке кресла.

 

Принц Уильям и принц Гарри. Фото: Page one

На днях вышла и официальная открытка короля Чарльза III и Камиллы в тронном зале дворца после церемонии в мае была сделана фотографом Уго Бернандом, который зафиксировал пару, стоящую бок о бок. Монарх позирует в мантии, изготовленной из фиолетового бархатного шелка, вышитой золотом, которую носил король Георг VI в 1937 году. Королева одета в мантию, вышитую вручную Королевской школой рукоделия. Она также примеряла свое коронационное платье, созданное Брюсом Олдфилдом. Это вторая рождественская открытка пары с тех пор, как Чарльз стал королем в прошлом году после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2002 года.

 

Король Чарльз с женой Камиллой. Фото: Reuters
Король Чарльз с женой Камиллой. Фото: Reuters

Напомним, американцы избрали народную принцессу, и это не Меган Маркл.

Ранее Кейт Миддлтон на фоне расистского скандала поразила белоснежным выходом на рождественском концерте.

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