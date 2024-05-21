Стало известно, как чувствует себя онкобольная Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Стало известно, как чувствует себя Кейт Миддлтон во время лечения онкологии. По информации инсайдеров, принцесса Уэльская страдает от истощения, тошноты и других побочных последствий лечения, но пытается этого не показывать своим детям и родным.

Об этом пишет Radar online.

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Онкобольная Кейт Миддлтон мужественно держится перед своей семьей, но страдает от истощения, тошноты и других побочных симптомов лечения.

"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца", - рассказал высокопоставленный королевский придворный.

По его словам, принцесса Уэльская "прилагает все усилия, чтобы скрыть "боль, которую она испытывает" от своих детей и родных.

"К сожалению, это становится все труднее и труднее", — сообщает информатор.

Принц и принцесса Уэльски. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

Напомним, принцесса Уэльская объявила о своем диагнозе в марте. 16 января ей сделали операцию на животе, и она надолго исчезла из публичного пространства. Только через несколько месяцев выяснилось, что у принцессы рак. Чтобы прекратить распространение слухов о ее исчезновении, Кейт Миддлтон записала видеообращение, на котором призналась, что ведет борьбу со смертельным заболеванием.

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