Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кейт Миддлтон долго не появляется на публике — что известно о состоянии онкобольной принцессы arrow

Кейт Миддлтон долго не появляется на публике — что известно о состоянии онкобольной принцессы

21 мая 2024 11:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало известно, как чувствует себя онкобольная Кейт Миддлтон.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стало известно, как чувствует себя Кейт Миддлтон во время лечения онкологии. По информации инсайдеров, принцесса Уэльская страдает от истощения, тошноты и других побочных последствий лечения, но пытается этого не показывать своим детям и родным.

Об этом пишет Radar online.

Читайте также:

Как себя чувствует Кейт Миддлтон во время лечения рака

Онкобольная Кейт Миддлтон мужественно держится перед своей семьей, но страдает от истощения, тошноты и других побочных симптомов лечения.

"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца", - рассказал высокопоставленный королевский придворный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

По его словам, принцесса Уэльская "прилагает все усилия, чтобы скрыть "боль, которую она испытывает" от своих детей и родных.

"К сожалению, это становится все труднее и труднее", — сообщает информатор.

Кейт Миддлтон ужасно чувствует себя во время химиотерапии.
Принц и принцесса Уэльски. Фото: instagram.com/thewalescambridgesroyals/

Напомним, принцесса Уэльская объявила о своем диагнозе в марте. 16 января ей сделали операцию на животе, и она надолго исчезла из публичного пространства. Только через несколько месяцев выяснилось, что у принцессы рак. Чтобы прекратить распространение слухов о ее исчезновении, Кейт Миддлтон записала видеообращение, на котором призналась, что ведет борьбу со смертельным заболеванием.

Ранее, мы писали, что принц Уильям сообщил, в каком состоянии его жена Кейт Миддлтон. Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям испугали фанатов черно-белым фото.

Великобритания
Кейт Миддлтон
здоровье
болезнь
рак
лечение
королевская семья
онкозаболевание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify