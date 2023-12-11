Кейт Міддлтон з дітьми зібрали різдвяні подарунки малозабезпеченим сім'ям — відео
Перед Різдвом британська королівська родина бере участь в багатьох заходах, в тому числі й благодійних. Кейт Міддлтон разом з трьома дітьми відвідала організацію, яка допомагає малозабезпеченим сім'ям. Родичі Чарльза III розсортовували пожертви та збирали різдвяні подарунки.
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі принца та принцеси Уельських.
Кейт Міддлтон збирала різдвяні подарунки
10-річний Джордж, 8-річна Шарлотта і 5-річний Луї прибули з принцесою Уельською до Віндзорського бебі-банку. На початку відео дружина принца Вільяма (перший в черзі на престол), одягнена в білий джемпер з високим коміром, допомагає дітям поставити коробки.
"Є багато волонтерів, які приходять і допомагають. Отже, ви волонтери цього вечора. Ви відчуєте, наскільки корисна така робота, знаючи, що ви допомагаєте іншим", — сказала Кейт своїм дітям.
Луї, який відомий своїми грайливими витівками на офіційних заходах, виглядав натхненним, коли розбирав мішки з іграшками для дітей із малозабезпечених сімей. Маленький онук Чарльза III витягнув величезного пластикового Кінг-Конга.
Нагадаємо, раніше ми писали, що король Чарльз та його старший син принц Вільям презентували різдвяні листівки. Також ми розповідали, чи позбавить король Чарльз III титулів принца Гаррі та Меган Маркл.
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