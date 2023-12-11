Кейт Миддлтон с детьми собрали рождественские подарки малообеспеченным семьям — видео

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, со старшим сыном. Скриншот: YouTube

Перед Рождеством британская королевская семья принимает участие во многих мероприятиях, в том числе благотворительных. Кейт Миддлтон вместе с тремя детьми посетила организацию, помогающую малообеспеченным семьям. Родственники Чарльза III рассортировали пожертвования и собирали рождественские подарки.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале принца и принцессы Уэльских.

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Кейт Миддлтон собирала рождественские подарки

10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи прибыли с принцессой Уэльской в Виндзорский бэби-банк. В начале видео жена принца Уильяма (первый в очереди на престол), одетая в белый джемпер с высоким воротником, помогает детям поставить коробки.

"Есть много волонтеров, которые приходят и помогают. Итак, вы волонтеры в этот вечер. Вы почувствуете, насколько полезна такая работа, зная, что вы помогаете другим", — сказала Кейт своим детям.

Луи, известный своими игривыми проделками на официальных мероприятиях, выглядел вдохновенным, когда разбирал мешки с игрушками для детей из малообеспеченных семей. Маленький внук Чарльза III вытащил огромного пластикового Кинг-Конга.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз и его старший сын принц Уильям представили рождественские открытки. Также мы рассказывали, лишит ли король Чарльз III титулов принца Гарри и Меган Маркл.