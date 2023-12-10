Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Король Чарльз та його старший син принц Вільям презентували різдвяні листівки arrow

Король Чарльз та його старший син принц Вільям презентували різдвяні листівки

10 грудня 2023 11:41
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Король Чарльз та його старший син принц Вільям презентували різдвяні листівки
Король Великої Британії Чарльз III та принц Уельський Вільям. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Майбутні король та королева великої Британії (перші в черзі на престол), принц та принцеса Уельські презентували традиційну різдвяну листівку. На фото принц Вільям та Кейт Міддлтон позують разом зі своїми трьома дітьми. 

Відповідний знімок з'явився в соцмережах зіркової родини. 

Читайте також:

Різдвяні листівки королівської родини

На чорно-білому знімку авторства фотографа Джоша Шиннера принц Вільям з 10-річним Джорджем і 5-річним Луї позують в однакових білих сорочках та класичних штанах. Мінімалізм обрали й  Кейт Міддлтон з 8-річною Шарлоттою. Щоправда, замість штанів вони одягли джинси. 

Шанувальники королівського подружжя у коментарях зазначили, як сильно виросли їхні діти. Також багато хто звернув увагу на те, що юна Шарлотта дуже схожа на свою прабабусю, покійну королеву Єлизавету II.

Майже одночасно вийшла різдвяна листівка чарльза III та його дружини Камілли Паркер-Боулз. На ній король і королева Великої Британії позують в Тронному залі Букінгемського палацу після коронації, яка відбулася в травні цього року. Автор знімка — фотограф Х'юго Бернард.

Цікаво, що публікація Чарльза та Камілли не набрала й 100 тисяч лайків, тоді як у знімка Вільяма та Кейт з дітьми вже майже два мільйони.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи позбавить король Чарльз III титулів принца Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали: Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі