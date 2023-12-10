Король Чарльз та його старший син принц Вільям презентували різдвяні листівки

Король Великої Британії Чарльз III та принц Уельський Вільям. Фото: Google

Майбутні король та королева великої Британії (перші в черзі на престол), принц та принцеса Уельські презентували традиційну різдвяну листівку. На фото принц Вільям та Кейт Міддлтон позують разом зі своїми трьома дітьми.

Відповідний знімок з'явився в соцмережах зіркової родини.

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На чорно-білому знімку авторства фотографа Джоша Шиннера принц Вільям з 10-річним Джорджем і 5-річним Луї позують в однакових білих сорочках та класичних штанах. Мінімалізм обрали й Кейт Міддлтон з 8-річною Шарлоттою. Щоправда, замість штанів вони одягли джинси.

Шанувальники королівського подружжя у коментарях зазначили, як сильно виросли їхні діти. Також багато хто звернув увагу на те, що юна Шарлотта дуже схожа на свою прабабусю, покійну королеву Єлизавету II.

Майже одночасно вийшла різдвяна листівка чарльза III та його дружини Камілли Паркер-Боулз. На ній король і королева Великої Британії позують в Тронному залі Букінгемського палацу після коронації, яка відбулася в травні цього року. Автор знімка — фотограф Х'юго Бернард.

Цікаво, що публікація Чарльза та Камілли не набрала й 100 тисяч лайків, тоді як у знімка Вільяма та Кейт з дітьми вже майже два мільйони.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи позбавить король Чарльз III титулів принца Гаррі та Меган Маркл. Також ми розповідали: Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини.