Кейт Миддлтон залюбовала сеть новой праздничной открыткой

Кейт Миддлтон умилила сеть новой праздничной открыткой
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую рождественскую открытку. Черно-белая фотография их детей, сделанная тогда же во время праздничной фотосессии, снимки которой они уже показывали ранее.
Об этом пишет Daily Mail.
Новая рождественская открытка королевской семьи
На первой открытке семья позировала вместе. Теперь изображены только трое детей пары: 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи.
"Желаем всем счастливого Рождества! От нашей семьи к вашей", — говорится в подписи к фото.
Автором фотосессии выступил Джош Шиннер, оставшийся в восторге от работы с королевской семьей и рассказал, что это была одна из самых спокойных и расслабленных съемок в его жизни.
В фотосессии вся семья позировала в белых рубашках и джинсах (за исключением Луи, согласно британским традициям по возрасту еще носит шорты). На листовке в прошлом году были подобные образы.
Напомним, платье принцессы Дианы продали за миллион долларов.
Ранее Кейт Миддлтон показала собственное детское фото.
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