Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кейт Миддлтон умилила сеть новой праздничной открыткой arrow

Кейт Миддлтон умилила сеть новой праздничной открыткой

26 декабря 2023 08:20
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кейт Миддлтон залюбовала сеть новой праздничной открыткой
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую рождественскую открытку. Черно-белая фотография их детей, сделанная тогда же во время праздничной фотосессии, снимки которой они уже показывали ранее.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новая рождественская открытка королевской семьи

На первой открытке семья позировала вместе. Теперь изображены только трое детей пары: 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи.

"Желаем всем счастливого Рождества! От нашей семьи к вашей", — говорится в подписи к фото.

 

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/
Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Автором фотосессии выступил Джош Шиннер, оставшийся в восторге от работы с королевской семьей и рассказал, что это была одна из самых спокойных и расслабленных съемок в его жизни.

В фотосессии вся семья позировала в белых рубашках и джинсах (за исключением Луи, согласно британским традициям по возрасту еще носит шорты). На листовке в прошлом году были подобные образы.

Напомним, платье принцессы Дианы продали за миллион долларов.

Ранее Кейт Миддлтон показала собственное детское фото.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Часть регионов охватила воздушная тревога — какие области могут атаковать "шахеды" - 80x80

Часть регионов охватила воздушная тревога — какие области могут атаковать "шахеды"

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме