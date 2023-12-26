Кейт Миддлтон залюбовала сеть новой праздничной открыткой

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую рождественскую открытку. Черно-белая фотография их детей, сделанная тогда же во время праздничной фотосессии, снимки которой они уже показывали ранее.

Об этом пишет Daily Mail.

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На первой открытке семья позировала вместе. Теперь изображены только трое детей пары: 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи.

"Желаем всем счастливого Рождества! От нашей семьи к вашей", — говорится в подписи к фото.

Принц Луи, принцесса Шарлотта и принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Автором фотосессии выступил Джош Шиннер, оставшийся в восторге от работы с королевской семьей и рассказал, что это была одна из самых спокойных и расслабленных съемок в его жизни.

В фотосессии вся семья позировала в белых рубашках и джинсах (за исключением Луи, согласно британским традициям по возрасту еще носит шорты). На листовке в прошлом году были подобные образы.

Напомним, платье принцессы Дианы продали за миллион долларов.

Ранее Кейт Миддлтон показала собственное детское фото.