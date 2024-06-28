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Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру

28 червня 2024 16:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кендалл Дженнер похизувалася побаченням у нічному Луврі — фото
Топ-модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома модель та обличчя відомих брендів Кендалл Дженнер влаштувала собі нічну екскурсію порожнім Лувром. За чутками, коханий організував їй у музеї побачення.

Про це пише Page Six.

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Кендалл Дженнер у Парижі

У перервах між показами Паризького тижня моди 28-річна модель провела більшу частину часу, прогулюючись  містом кохання — Парижем разом зі своїм бойфрендом Bad Bunny. Вона похизувалася світлинами,  зробленими у нічний час в пустому Луврі. Закохані влаштували собі побаченні у музеї. Кендалл обрала для романтичної зустрічі довгу чорну спідницю з асиметричним подолом і чорний топ із відкритою спиною.

"Лувр опівночі", — коротко підписала фото Дженнер.

Модель позувала босоніж біля одного із найвідоміших творів мистецтва у світі — перед портретом Мона Лізи.

Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру - фото 1
Топ-модель Кендалл Дженнер у Луврі. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру - фото 2
Топ-модель Кендалл Дженнер у Луврі. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру - фото 3
Топ-модель Кендалл Дженнер у Луврі. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру - фото 4
Топ-модель Кендалл Дженнер у Луврі. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру - фото 5
Топ-модель Кендалл Дженнер у Луврі. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босоніж по нічному Лувру - фото 6
Топ-модель Кендалл Дженнер у Луврі. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Шанувальників моделі роздратували нові фото. Багато користувачам соцмереж не сподобалося, що зірка демонструє свій особливий статус та багатство.

"Ти настільки непристойно багата, що можеш змусити відкрити двері Лувру опівночі лише для того, щоб прогулятися босоніж історичними залами".

"Відсутня повага. Нікому не можна ходити босоніж у таких місцях, як це, а також у всіх ресторанах".

"Звичайним відвідувачам не дозволяється фотографуватися на фоні картини Мони Лізи. А для Кендалл змінили правила. Де справедливість?".

Нагадаємо, Емілі Ратаковські вразила відвертим образом у центрі Нью-Йорку. А раніше ми писали, що співачка Кеті Перрі вдягла хутро на голе тіло на  показі модного будинку Balenciaga.

Франція
Лувр
Кендалл Дженнер
фото
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побачення

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