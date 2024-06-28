Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру arrow

Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру

28 июня 2024 16:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кендалл Дженнер похвасталась свиданием в ночном Лувре.
Топ-модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная модель и лицо известных брендов Кендалл Дженнер устроила себе ночную экскурсию по пустому Лувру. По слухам, возлюбленный организовал ей в музее свидание.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Кендалл Дженнер в Париже

В перерывах между показами на Парижской недели моды 28-летняя модель провела большую часть времени, прогуливаясь по городу любви — Парижу, вместе со своим бойфрендом Bad Bunny. Она похвасталась фотографиями, сделанными в ночное время в пустом Лувре. Влюбленные устроили себе свидание в музее. Кендалл выбрала для романтической встречи длинную черную юбку с ассиметричным подолом и черный топ с открытой спиной.

"Лувр в полночь", — коротко подписала фото Дженнер.

Модель позировала босиком возле одного из самых известных произведений искусства в мире — перед портретом Мона Лизы.

Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру - фото 1
Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру - фото 2
Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру - фото 3
Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру - фото 4
Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру - фото 5
Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/
Кендалл Дженнер прогулялась босиком по ночному Лувру - фото 6
Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Поклонников модели разозлили новые фото. Многим пользователям соцсетей не понравилось, что звезда демонстрирует свой особый статус и богатство.

"Ты настолько неприлично богата, что можешь заставить открыть дверь Лувра в полночь только для того, чтобы прогуляться босиком по историческим залам".

"Отсутствует уважение. Никому нельзя ходить босиком в таких местах, как это, а также во всех ресторанах".

"Обычным посетителям не разрешается фотографироваться на фоне картины Моны Лизы. А для Кендалл изменили правила. Где справедливость?"

Напомним, Эмили Ратаковские поразила откровенным образом в центре Нью-Йорка. А раньше мы писали, что певица Кэти Перри надела мех на голое тело на показе модного дома Balenciaga.

Франция
Лувр
Кендалл Дженнер
фото
модель
зарубежные звезды
свидание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы