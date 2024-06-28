Кендалл Дженнер похвасталась свиданием в ночном Лувре.

Топ-модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Известная модель и лицо известных брендов Кендалл Дженнер устроила себе ночную экскурсию по пустому Лувру. По слухам, возлюбленный организовал ей в музее свидание.

Об этом пишет Page Six.

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В перерывах между показами на Парижской недели моды 28-летняя модель провела большую часть времени, прогуливаясь по городу любви — Парижу, вместе со своим бойфрендом Bad Bunny. Она похвасталась фотографиями, сделанными в ночное время в пустом Лувре. Влюбленные устроили себе свидание в музее. Кендалл выбрала для романтической встречи длинную черную юбку с ассиметричным подолом и черный топ с открытой спиной.

"Лувр в полночь", — коротко подписала фото Дженнер.

Модель позировала босиком возле одного из самых известных произведений искусства в мире — перед портретом Мона Лизы.

Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Топ-модель Кендалл Дженнер в Лувре. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Поклонников модели разозлили новые фото. Многим пользователям соцсетей не понравилось, что звезда демонстрирует свой особый статус и богатство.

"Ты настолько неприлично богата, что можешь заставить открыть дверь Лувра в полночь только для того, чтобы прогуляться босиком по историческим залам".

"Отсутствует уважение. Никому нельзя ходить босиком в таких местах, как это, а также во всех ресторанах".

"Обычным посетителям не разрешается фотографироваться на фоне картины Моны Лизы. А для Кендалл изменили правила. Где справедливость?"

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