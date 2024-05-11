Кендалл Дженнер у бікіні засвітила бездоганну фігуру

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендал Дженнер, яка незабаром відзначатиме 10-річчя своєї кар'єри в модельному бізнесі, стала героїнею нового номера журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона знялася в топі та спідниці Chanel, також на сторінках журналу модель постала у різноманітних вбраннях іменитих брендів: Ralph Lauren, Jacquemus, Hermès, Miu Miu, Michael Kors, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Valentino та інших. Авторами зйомки виступили фешн-фотографи Мерт Алас та Маркус Піггот, за стиль відповідала Табіта Сіммонс.

Про це пише Vogue.

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В інтерв'ю виданню Кендал розповіла про те, з чим їй довелося зіткнутися за її вражаючу кар'єру. За словами моделі, популярність, яку вона набула завдяки зйомкам у телешоу "Сімейство Кардаш'ян", звичайно ж, допомогла їй зробити перші кроки в індустрії, але водночас спровокувала хейт на її адресу та сприяла упередженням.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

"Мало хто вірив у мене, коли я починала. У мережі хейтери постійно писали про те, що я не впораюся, і це було дуже важко. Але я люблю приємно дивувати. У якомусь сенсі це навіть мотивує мене. Коли я зайнялася цим бізнесом, в ньому практично не було дівчат, відомих за якими-небудь іншими заслугами", — розповіла Дженнер.

При цьому вона зізналася, що все ще іноді страждає на синдром самозванця: "Я думаю: "Стійте, невже це правда відбувається зі мною? Чим я це заслужила?".

За словами Кендалл, одна людина якось сказала їй, що тривожність не може існувати в подяці, і з того часу це допомагає їй справлятися зі стресом: "Я вважаю себе однією з найуспішніших дівчат у світі і ціную кожного, хто виявляє до мене інтерес. Але в той же час іноді я сиджу і думаю: "Боже, я ж така звичайна".

Кендал з дитинства була тривожною, а незабаром після того, як вона почала займатися моделінгом, з нею знову почалися панічні атаки. Як терапію Дженнер намагається частіше згадувати про себе маленьку і робити щось хороше для цієї дитини. Наприклад, вона катається на конях, тому що в дитинстві їй це дуже подобалося, а ще вона повісила свої дитячі фото у ванній та іноді розмовляє з ними: "Якщо хтось погано обійшовся зі мною і я прийняла це близько до серця, я йду до цієї дівчинки і говорю їй, що більше не дозволю, щоб з нею таке сталося".

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Кендалл вважає, що за нинішніх часів 10 років у моделінгу — це далеко не кінець кар'єри. Дженнер захоплюється колегами, яким 40 років і більше і які продовжують працювати: "Я дивлюся на таких людей, як красуня Сінді Кроуфорд або красуня Крісті Тарлінгтон, і бачу, що вони, як і раніше, чудові і, як і раніше, насолоджуються роботою. Це дуже надихає".

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Кендал, якій минулого року виповнилося 28 років, відчуває, що наближається до нового етапу свого життя. За її словами, у неї почався якийсь трансформаційний період, і він емоційно вимотує. Але поки що модель не планує кардинально змінювати життя. Кендал — єдина із сестер Кардаш'ян-Дженнер, яка ще не має дітей. І найближчим часом це не зміниться.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

"Буває, я дивлюся на своїх сестер і думаю: "Те, що у них є, — це щось особливе". Мені подобається, що я трохи осторонь цього, але, напевно, якось прийде і моя черга. Раніше я думала, що обов'язково стану матір'ю до 27 років, а зараз мені вже більше 27, але я ще почуваюся такою молодою", — говорить зірка.

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