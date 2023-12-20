Кендалл Дженнер раскритиковали за фото в меху за миллион гривен

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Модель Кендалл Дженнер попала в скандал. Звезда была раскритикована фанатами за то, что надела натуральную шубу в Аспене, штат Колорадо. 28-летняя модель поделилась несколькими фотографиями, на которых она одета в меха от Фиби Фило стоимостью более одного миллиона гривен (27 тысяч долларов).

Об этом пишет Daily Mail.

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Многие поклонники раскритиковали звезду реалити-шоу за то, что она носит настоящий, а не искусственный мех, несмотря на то, что она известна как любительница животных и конного спорта. Один комментатор назвал Дженнер и ее выбор наряда "подлым" и спросил: "Сколько невинных животных погибло, чтобы она публиковала глупые фото с утиными губами?".

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за любви к шубе. Фото: социальные сети

Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за любви к шубе. Фото: социальные сети

Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за любви к шубе. Фото: социальные сети

Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за любви к шубе. Фото: социальные сети

Другой сказал Кендалл: "Вы одеты в кровь".

Кто-то еще пошутил, что она выглядит в шубе как "Барби Чубакка".

"Как можно носить настоящий мех?" Позор".

"На ваших руках буквально кровь животных", — поделился один комментатор, а другой добавил: "Настоящий мех? Фу просто фу".

"Ого, ей действительно нравится демонстрировать большое количество шкур (убитых) животных...Это прекрасно для любителя животных, как она сама себя называет".

Звезда наслаждалась праздничной поездкой в Аспен вместе с близкими друзьями, Хейли и Джастином Бибером.

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