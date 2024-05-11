Кендалл Дженнер в бикини зажгла безупречную фигуру

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер, которая в скором времени будет отмечать 10-летие своей карьеры в модельном бизнесе, стала героиней нового номера журнала Vogue. На обложке глянца она снялась в топе и юбке Chanel, а также на страницах журнала модель появилась в различных нарядах именитых брендов: Ralph Lauren, Jacquemus, Hermès, Miu Miu, Michael Kors, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Valentino и других. Авторами съемки выступили фэшн-фотографы Мерт Алас и Маркус Пиггот, за стиль отвечала Табита Симмонс.

Об этом пишет Vogue.

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В интервью изданию Кендалл рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться за ее впечатляющую карьеру. По словам модели, популярность, которую она приобрела благодаря съемкам в телешоу "Семейство Кардашьян", конечно же, помогла ей сделать первые шаги в индустрии, но в то же время спровоцировала хейт в ее адрес и способствовала предубеждениям.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

"Мало кто верил в меня, когда я начинала. В сети хейтеры постоянно писали о том, что я не справлюсь, и это было очень тяжело. Но я люблю приятно удивлять. Когда занялась этим бизнесом, в нем практически не было девушек, известных по каким-либо другим заслугам", — рассказала Дженнер.

При этом она призналась, что все еще иногда страдает синдромом самозванца: "Я думаю: "Стойте, неужели это правда происходит со мной? Чем я это заслужила?".

По словам Кендалл, один человек однажды сказал ей, что тревожность не может существовать в благодарности, и с тех пор это помогает ей справляться со стрессом: "Я считаю себя одной из самых успешных девушек в мире и ценю каждого, кто проявляет ко мне интерес. Но в то же время иногда я сижу и думаю: "Боже, я же такая обычная".

Кендалл с детства была тревожной, а вскоре после того, как она начала заниматься моделингом, с ней снова начались панические атаки. Как терапию Дженнер пытается чаще вспоминать о себе маленькую и делать что-нибудь хорошее для этого ребенка. К примеру, она катается на лошадях, потому что в детстве ей это очень нравилось, а еще она повесила свои детские фото в ванной и иногда разговаривает с ними: "Если кто-то плохо обошелся со мной и я приняла это близко к сердцу, я иду к этой девочке и говорю ей, что больше не позволю, чтобы с ней случилось такое".

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Кендалл считает, что в нынешние времена 10 лет в моделинге — это далеко не конец карьеры. Дженнер восхищается коллегами, которым 40 лет и больше и которые продолжают работать: "Я смотрю на таких людей, как красавицы Синди Кроуфорд или Кристи Тарлингтон, и вижу, что они по-прежнему восхитительны и по-прежнему наслаждаются работой. Это очень вдохновляет".

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Кендалл, которой в прошлом году исполнилось 28 лет, чувствует, что приближается к новому этапу своей жизни. По ее словам, у нее начался некий трансформационный период, и он эмоционально изматывает. Но пока модель не планирует кардинально менять жизнь. Кендалл — единственная из сестер Кардашьян-Дженнер, у которой еще нет детей. И в ближайшее время это не изменится.

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

Модель Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/voguemagazine/

"Бывает, я смотрю на своих сестер и думаю: "То, что у них есть, — это что-то особенное". Мне нравится, что я немного в стороне от этого, но, наверное, однажды придет и моя очередь. Раньше я думала, что обязательно стану матерью до 27 лет, а сейчас мне уже больше 27, но я еще чувствую себя такой молодой", — говорит звезда.

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