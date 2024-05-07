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Супермодель Гайді Клум з красунею-дочкою оголились у спокусливій фотосесії

7 травня 2024 11:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Гайді Клум з красунею-дочкою оголились у спокусливій фотосесії
Модель Гайді Клум з донькою Ленні. Фото: instagram.com/leniklum/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Німецька модель Гайді Клум і її дочка Ленні Клум знялись в бежевій білизні для італійського бренду Intimissimi. На нових фото 50-річна Клум та її 20-річна дочка приміряли атласні вироби.

Знімки Гайді показала у своєму Instagram.

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Це сталося майже через два роки після того, як вони вперше разом представляли спідню білизну. "Як мати і донька. У серці кожної жінки є особливе місце для її улюбленої білизни", — йдеться у підписі до фото пари.

 

Модель Ленні Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Ленні Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

 

Але їх критикували за те, що вони разом презентували відверте вбрання, оскільки деякі вважали це недоречним.

Ленні — дочка моделі Гайді та її колишнього бізнесмена Флавіо Бріаторе. Ленні виросла в Лос-Анджелесі, а Флавіо жив у Лондоні, тому вони не бачилися.

У 2018 році, що Ленні та Флавіо відновили стосунки. Зараз Гайді щаслива в шлюбі з гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем.

Ленні вже дуже успішно будує кар'єру моделі. Вона робила кампанії для Dior і вже отримала власні обкладинки журналів. На церемонії нагородження Nickelodeon Kids' Choice Awards у Лос-Анджелесі в березні 2023 року Гайді сказала виданню People, що "дуже пишається" своєю дочкою Ленні.

Раніше Гайді Клум випустила ремейк хіта Корі Харта Sunglasses at Night 1983 року, створений Tiësto.

Нагадаємо, американська діджейка Періс Гілтон в образі Барбі стала обличчям марки енергетика. А Гайді Клум прийшла на океан у хутрі. 

Хайді Клум
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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