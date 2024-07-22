Кэти Перри, подозреваемая в похудении на таблетках, продемонстрировала стройную фигуру в бикини

Певица Кэти Перри. Фото: BackGrid

Певица Кэти Перри продемонстрировала свою невероятную фигуру, нежась на солнце Сен-Тропе во время отпуска с женихом Орландо Блумом и их дочерью Дейзи. Американская певица и британский актер наслаждались семейным отпуском на юге Франции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кэти надела фиолетовое бикини, соломенную шляпу и розовые солнцезащитные очки-авиаторы. Ранее Кэти оказалась в центре сплетен о похудении вследствие употребления медицинского препарата.

Певица Кэти Перри. Фото: BackGrid

Певица Кэти Перри поразила похудевшей фигурой. Фото: BackGrid

Певица Кэти Перри на отдыхе. Фото: BackGrid

Певица Кэти Перри с Орландо Блумом. Фото: BackGrid

Инсайдер рассказал, что это неправда и певица переняла диету и тренировку 47-летнего возлюбленного Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив потребление алкоголя. Орландо, который с певицей воспитывает трехлетнюю дочь Дейзи Дав, ранее раскрывал подробности о своей диете и режиме физических упражнений, рассказывая GQ, что пытается избегать употребления сахара.

"Я стараюсь иметь сбалансированную диету — зелень и белки. Глютен заставляет меня заснуть. Я много гуляю или езжу на велосипеде, стараюсь выполнять кардио. Поскольку мне за сорок лет, я больше думаю о долголетии", — делится актер.

Актер сказал, что "на 90 процентов питается растительной пищей". Он также добавил, что не часто ест красное мясо, потому что иногда "смотрит на корову и думает, что это самое красивое вмире".

Напомним, Кристина Агилера поразила похудением. А раньше мы писали о диете Ашера.