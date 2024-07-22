Кэти Перри, подозреваемая в похудении на таблетках, продемонстрировала стройную фигуру в бикини
Певица Кэти Перри продемонстрировала свою невероятную фигуру, нежась на солнце Сен-Тропе во время отпуска с женихом Орландо Блумом и их дочерью Дейзи. Американская певица и британский актер наслаждались семейным отпуском на юге Франции.
Об этом пишет Daily Mail.
Кэти Перри похвасталась подтянутой фигурой
Кэти надела фиолетовое бикини, соломенную шляпу и розовые солнцезащитные очки-авиаторы. Ранее Кэти оказалась в центре сплетен о похудении вследствие употребления медицинского препарата.
Инсайдер рассказал, что это неправда и певица переняла диету и тренировку 47-летнего возлюбленного Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив потребление алкоголя. Орландо, который с певицей воспитывает трехлетнюю дочь Дейзи Дав, ранее раскрывал подробности о своей диете и режиме физических упражнений, рассказывая GQ, что пытается избегать употребления сахара.
"Я стараюсь иметь сбалансированную диету — зелень и белки. Глютен заставляет меня заснуть. Я много гуляю или езжу на велосипеде, стараюсь выполнять кардио. Поскольку мне за сорок лет, я больше думаю о долголетии", — делится актер.
Актер сказал, что "на 90 процентов питается растительной пищей". Он также добавил, что не часто ест красное мясо, потому что иногда "смотрит на корову и думает, что это самое красивое вмире".
Напомним, Кристина Агилера поразила похудением. А раньше мы писали о диете Ашера.
Читайте Новини.LIVE!